אם נכנסתם לאינסטגרם במהלך סוף השבוע וגללתם ברילז או שלחצתם על לשונית החיפוש, יש סיכוי שנתקלתם בפוסטים או סרטונים שלא ממש מתאימים לפלטפורמה ובעלי אופן מיני מובהק. אינסטגרם נחשבת לאחת הרשתות החברתיות הכי בטוחות מבחינת התכנים שעולים בה, בניגוד למשל לטוויטר או רדיט - שם אפשר לעלות כמעט כל סרטון שתרצו או טיקטוק שנכשלה ב-7.10 מלעלות את סרטוני החמאס, לכן הגולשים היו מאוד מופתעים כאשר נתקלו, מבלי שביקשו בכך, בסרטוני פורנו.

literally the first thing I saw when I opened the app is a screen recorded live with some lady putting a bottle girl sparkler in her cooter with a grandma and kids in the room. i was befuddled. https://t.co/QdY3oSv15t — BIG BAD (@RODNEYBLU) July 19, 2024

I'm glad I'm not the only one experiencing the weird influx of porn on Instagram bc what the hell is going on https://t.co/rZcHV8ahnB — Demon Spice (@akumakilla_) July 19, 2024

חלק מהגולשים אפילו נתקלו בסרטונים של אישה יולדת, אדם מקיים יחסים עם נעל (כן זה מוזר כפי שזה נשמע), ריקודים מאוד חושפניים וקיום יחסי מין מלאים. באופן אירוני רוב התלונות על התכנים הגיעו דווקא לרשתות חברתיות כמו טוויטר, רדיט וטיקטוק. בין היתר גולשים שאלו: "למה האינסטגרם שלי הפך להיות פורנהאב?", "איפה כל הכלבלבים וציטוטי ההשראה?" ו-"אני סיימתי עם אינסטגרם, הרגע ראיתי אישה יולדת".

me opening instagram and immediately getting flashed pic.twitter.com/enQsOsFHH3 — avery (@averyseesmovies) July 19, 2024

The hell is going on with instagram

byu/Zonible inInstagram

אבל למה זה קרה?

אין תשובה חד משמעית למה הגליץ' הקצר הזה הפך את אינסטגרם לפלטפורמה שונה לחלוטין בפתאומיות. לפי חלק מהגולשים רק מי שעדכן אותה בסוף השבוע זכה לראות לזמן קצר את התקלה הזאת. מטא לא הגיבה לכלי תקשורת בעולם שדיווחו על כך ולא ברור האם לתקלה הנרחבת שהייתה במיקרוסופט יש חלק בזה או שמדובר בתקלה בעקבות עדכון האפליקציה ששינתה משהו באלגוריתם. יש לציין כי סוכנות רויטרס דיווחה ביום שישי כי כמה חברות שעושות סינון תכנים בקבלנות עבור מטא נפגעו מהתקלה הנרחבת.

בהצהרה לתקשורת הודה דובר מטא בבעיות ואמר שהן נפתרו באותו היום: "התקלה העולמית של CrowdStrike מוקדם יותר היום (שישי) השפיעה באופן זמני על כמה מהכלים שבהם השתמשו חלק מהספקים שלנו. למרות שזה גרם להשפעה קטנה על חלק מפעולות התמיכה שלנו, הייתה השפעה מינימלית על מאמצי ניהול התוכן שלנו".

לכן לא ברור למה אינסטגרם הפכה לכמה שעות לרשת חשבתרתי שמציגה סרטוני פורנו, אך נראה שהתקלה נפתרה בנתיים ואפשר לחזור לגלוש בלי חששות.