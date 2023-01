חברת הרכבים החשמליים של אילון מאסק נהנתה מכמה שנים שבהן הפכה ל"אייפון" של תחומה. לקנות טסלה נחשב לסמל סטטוס, גם בישראל, והמכירות רק עלו בהתאם. הביקוש עלה על ההיצע ורשימות ההמתנה היו ארוכות מאוד. אך בדומה לטוויטר, גם טסלה נתקלת בקשיים רבים לאחרונה.

לפני כחודשיים אירעה תאונת שרשרת בגשר המפרץ בסן פרנסיסקו, בעקבות עצירה פתאומית של מכונית טסלה שבה נפצעו תשעה בני אדם, בהם ילד בן שנתיים. הנהג סיפר למשטרה שהשתמש במערכת הנהיגה האוטומטית של טסלה כשהתאונה התרחשה.

השבוע מגזין ה-Intercept פרסם תיעוד בלעדי מתוך המנהרה בה התרחשה התאונה הביזארית מלפני כחודשיים. בסרטון רואים בבירור את הרכב עוצר באמצע הנתיב העמוס וגורם לתאונת שרשרת קשה.

Just hours before this multicar crash caused by a Tesla stopping abruptly in the tunnel, Musk had triumphantly announced that Tesla’s “Full Self-Driving” capability was available in North America, a desperate gambit to boost sagging $TSLA stock, soothe FSD Beta skeptics. pic.twitter.com/D0MggdnlUe — Facts Chaser ‍♂️ (@Factschaser) January 10, 2023

בצירוף מקרים מוזר, כמה שעות לפני התאונה צייץ מייסד החברה כי מערכת הבטא "זמינה כעת לכל אחד בצפון אמריקה" ושמדובר ב"אבן דרך משמעותית" עבור טסלה.

Tesla Full Self-Driving Beta is now available to anyone in North America who requests it from the car screen, assuming you have bought this option.



Congrats to Tesla Autopilot/AI team on achieving a major milestone! — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

החשש הטבעי ממכוניות שנוסעות בעצמן הוא אחד מהפחדים של האמריקאים השמרנים. כדי להילחם בזה, המכונית מחזיקה במנגנון שאמור לבדוק את ערנות הנהג, בזמן שהמכונית מסיעה את עצמה. הבדיקה נעשית על ידי חיישנים על ההגה - אם הרכב לא מזהה את הנהג אוחז בהגה, הוא מפעיל התראה ויזואלית ושמית שהנהג לא מספיק ערני. בנוסף, בעקבות התאונה האחרונה, הודיעה החברה כי תשנה את מנגנון הענישה ומעתה מי שלא יעמוד במבחן הערנות - תישלל לו האפשרות לנהיגה אוטומטית למשך שבועיים.

התאונה בסן פרנסיסקו היא לא היחידה בתקופה האחרונה בה הייתה מעורבת מכונית טסלה. בתחילת החודש חולצו בנס שני ילדים ו-2 מבוגרים מטסלה שנפלה מצוק בשם Devil’s Slide על כביש 1 דרומית מסן פרנסיסקו. אם בתחילה כוחות הביטחון חשבו שמצב הנהיגה האוטומטית אחראי לתאונה הקשה, מאוחר יותר התברר שאב המשפחה הסיע את הרכב בכוונה מהצוק.

VIDEO: Two adults and two children were critically injured after the Tesla they were in plunged nearly 250 feet off a cliff along Highway 1 at Devil's Slide Monday morning, according to CAL FIRE officials. https://t.co/lX0cZeb279 pic.twitter.com/4aqGWqrR9B — ABC7 News (@abc7newsbayarea) January 2, 2023

החודש המשטרה בגרמניה גם דיווחה שהתקשתה לעצור רכב של טסלה שנסע בעזרת הנהיגה האוטומטית - האדם שישב מאחורי ההגה ישן על הכביש המהיר, והשוטרים לא הצליחו לגרום לרכב להאט. רק לאחר דקות ארוכות בהן הפעילו את הצ'קלקה וצפרו לו הוא התעורר ובלם. ככל הנראה הוא הצליח "לעבוד" על מנגנון העירנות של הרכב בעזרת אחד מהתכסיסים שמציעים ברשת, כמו למשל להניח משקולות המיועדות לרגליים על ההגה.

במאי 2021 נעצר צעיר בשם פאראם שארמה, שתועד יושב שמושב האחורי של הטסלה בזמן שהיא נוהגת בעצמה, הוא אפילו החליט להתראיין על כך והבטיח שיעשה זאת שוב כי "אילון מאסק יודע מה הוא עושה, אנשים פשוט מפחדים".

לפי מנהל הבטיחות בכבישים המהירים הלאומי של ארה"ב, התרחשו 273 תאונות מדווחות שבהן הייתה מעורבת מערכת הנהג האוטומטי בין יולי 2021 ליוני 2022 – וטסלה הייתה מעורבת ברובן המכריע, כמו גם ברוב התאונות שהסבו פגיעות חמורות. ב-35 תאונות שנחקרו על ידי המנהל נהרגו 19 בני אדם.

מאסק השנה נכנס לספר השיאים של גינס, הוא "הצליח" לאבד בין 180 ל-200 מיליארד דולר מאז נובמבר 2021, לאחר שרכש את טוויטר ב-44 מיליארד דולר. מדובר בהפסד הכספי הגדול ביותר בהיסטוריה, הסיבה לכך היא נפילת המניות של חברת טסלה שהצליחה ליפול מהפסגה של נובמבר, אז נסחרה ב-407 דולר, ל-118 דולר בלבד כעת.

לא מעט ממבקריו של מאסק טוענים שמכונית הטסלה היא בעצם מכונת יחסי ציבור, ומדובר ברכב חשמלי בינוני ומטה. בעקבות ההשקעה העצומה שלו בטוויטר, יש גם אנליסטים שמאמינים שהכסף יצטרך להגיע בסוף מחברת הרכבים, והמיליארדר יצטרך בסופו של דבר לוותר על ניהול אחת החברות, כאשר הרשת החברתית היא המועמדת המובילה.

אפילו מהנדסים של טסלה, טענו בראיון לניו יורק טיימס שמאסק מטעה את הציבור. לטענתם המערכת לא מספיק מפותחת כדי להיקרא מערכת נהיגה אוטומטית. למרות ההצהרות של איש החזון, העובדים שלו מספרים שהרכב לא מספיק אוטונומי. גם אמנון שעשוע, מנכ"ל מובילאי, ומי שהיה אחד הספקים של טסלה בעבר וכעת עובד על טכנולוגיה דומה לזו של טסלה, טוען הרעיון של מאסק להשתמש רק במצלמות כמנגנון למדידת מרחב יכול לעבוד בעתיד, אך בטווח הקרוב יש צורך בחיישנים נוספים כדי שהמערכת תעבוד באמת עצמאית. "האמת היא לא בהכרח המטרה הסופית של טסלה. המטרה הסופית שלהם היא לבנות עסק", אמר שעשוע.

למרות כל התאונות והביקורת נגד המערכת האוטנומית, טסלה פרסמה סרטון של מספר דקות בו הרכב נוסע לבדו, מבלי שאדם נמצא מאחורי ההגה. בווידאו ניתן לראות כיצד הרכב נוסע לבדו כאילו מדובר בחיזיון מהעתיד.