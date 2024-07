לאחר חודשים רבים בהם טען מייסד סטארלינק, אילון מאסק, כי יכניס את שירות האינטרנט הלוויני שלו לרצועת עזה ולישראל - צייץ הלילה המיליארדר: "סטארלינק בבית החולים בעזה בתמיכת איחוד האמירויות וישראל". לא בטוח האם מאסק מתכוון לכל בתי החולים בעזה, או ספציפית לבית החולים של אייחוד האמירויות אבל ההבטחה לשירותי אינטרנט ברצועה מלווה אותנו כמעט כל המלחמה.

Starlink is now active in a Gaza hospital with the support of @UAEmediaoffice and @Israel — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2024

בחודש פברואר, אישר משרד התקשורת לחברה לפעול בתוך ישראל, כדי לספק לגופי ממשל, רשויות מקומיות, כיתות כוננות וכו' יכולות גלישה בפס רחב כאשר ישנן תקלות ברשת הקווית או הסלולרית.

יחד עם ההסכמה על השירות בישראל - משרד התקשורת הגיע עם מאסק להסכמות על הכנסת יחידת קרקע של השירות לבית חולים שדה של איחוד האמירויות בתוך רפיח, זה ככל הנראה בית החולים אליו מתייחס מאסק בציוץ.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



[ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

בתחילת המלחמה הכניסה האפשרית של סטארלינק לעזה יצרה עימות לא צפוי בין שר התקשורת שלמה קרעי למיליארדר אילון מאסק. שר התקשורת הפלסטיני, איסחאק סדר, חשף שמתנהלים בזמנו מגעים להכנסת השירות הלוויני, כפי שקורה באזורי מלחמה רבים, ומאסק עצמו אישר זאת בתשובה לציוץ של של חברת הקונגרס האמריקנית אלכסנדריה אוקסיו-אורטז. שר התקשורת הגיב אז להודעה: "ישראל תשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להילחם בזה. חמאס ישתמש בכך לפעילות טרור. אנחנו יודעים את זה ומאסק יודע את זה. חמאס הוא דאעש". עוד אמר השר קרעי כי "מאסק יכול להתנות זאת בשחרור התינוקות, הבנים, הבנות והקשישים החטופים שלנו". בנוסף קרעי הודיע כי משרד התקשורת הישראלי ינתק כל קשר עם חברת "סטארלינק".

We are not so naive.



Per my post, no Starlink terminal has attempted to connect from Gaza.



If one does, we will take extraordinary measures to confirm that it is used *only* for purely humanitarian reasons.



Moreover, we will do a security check with both the US and Israeli… — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

כאמור, לאחר ההתכתבות בין השניים בטוויטר, בסופו של דבר לא רק שמשרד התקשורת לא ניתק יחסים, הוא אף הגיע עם מאסק להסכמות שלפיהן גם ישראל וגם בית החולים של איחוד האמירויות יקבלו את השירות לאחר אישור של מדינת ישראל.

ממשרד התקשורת נמסר בתגובה: "השר עם גורמי הביטחון אישרו לאיחוד האמירויות להכניס את הטכנולוגיה לבית חולים שדה בהנהלתם, כבר לפני כחצי שנה. באופן כללי, רק יחידות שיאושרו על ידי הביטחון, כך שיגיעו לגורמים מוסמכים ללא חשש לשימוש החמאס או גורם עוין אחר, יוכלו לפעול בעזה. כרגע, כאמור, האישור רלוונטי לשימוש בית חולים שדה של איחוד האמירויות".