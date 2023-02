מידי פעם וואטסאפ מצליחה להפתיע גם אותנו עם העדכונים שלה. לאחר שהציגה את הקהילות שלה, שחלק יטענו שמדובר בכישלון אך לפי מטא הן הצלחה גדולה, כעת מתברר שאפליקציית המסרים הפופולרית בעולם עובדת על כלי חדש והוא ניוזלטר. כן אותו מייל שאתם מקבלים מבלוגים או אתרים, ואתם קוראים עם הקפה של הבוקר או מתעלמים ממנו על בסיס יומיומי.

עדיין לא ברור האם הכלי החדש יקרא באמת "ניוזלטר", אבל זה שם הקוד שהחליט לתת האתר שחוקר את השינויים באפליקציה, wabetainfo. הניוזלטר יהיה כלי להפיץ מידע של יחיד לרבים, ונראה שמדובר באמצעי מושלם לעסקים, אנשי ציבור או אושיות רשת לשלוח באופן מרוכז את המסרים שרוצים בתוך האפליקציה.

מכיוון שניתן יהיה להגיע למספר לא מוגדר של אנשים, ניוזלטרים לא יהיו מוגנים בהצפנה מקצה לקצה. בגלל האופי החד-כיווני והיחיד לרבים של התכונה אין יתרון פרטיות מעשי של הצפנה מקצה לקצה עבור משתמשים. עם זאת, מספר הטלפון של אותם משתמשים שיוצרים ונרשמים לניוזלטר תמיד יהיה מוסתר, על מנת למנוע את חשיפת זהות השולח.

בהתבסס על מספר רמזים בקוד, ניוזלטרים יהיו לשונית נפרדת ואופציונלית בלשונית הסטטוס, הנפרדת מצ'אטים פרטיים, ולא ישפיעו על ההצפנה מקצה לקצה של הודעות פרטיות.

לפי wabetainfo, התכונה החדשה לא צפויה לשלב פרסומות כרגע, ואין שום רמזים לכך באלגוריתם, או גרפים שדוחפים תוכן למשתמשים שהם לא בחרו לראות: התוכן תמיד יוצג בצורה כרונולוגית ללא כל עדיפות, בדיוק כמו צ'אטים אחרים של וואטסאפ. בנוסף, תכונה זו תתמוך בתיוגים, מה שאומר שמשתמשים יכולים למצוא ולהצטרף בקלות לניוזלטרים על ידי חיפוש שם משתמש ישירות בתוך וואטסאפ.

WhatsApp experimenting with private newsletter tool!



Thanks to the recent version of WhatsApp beta for Android, we discovered that WhatsApp is working on a private newsletter tool for broadcasting information, for a future update of the app!https://t.co/F6FUhfnXfa — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 21, 2023

אפשר לומר בוודאות שהפיתוח של ניוזלטרים נבנה מתוך מחשבה על פרטיות: משתמשים יוכלו לשלוט במי הם עוקבים והרשימה תישאר חסויה, ואנשי הקשר לא יוכלו לראות את רשימת הנעקבים שלהם, גם אם הם נמצאים ברשימת אנשי הקשר שלהם. בנוסף, הניוזלטר מוגדר ככלי פרטי, מכיוון שמספרי הטלפון והפרטים של הרשומים נשארים חסויים.

ההבדל בין קהילות לניוזלטר

קהילות נוסדו עם עקרונות שונים, כמו ארגון קבוצות. עם זאת, המגבלה של 5,000 משתתפים לא מאפשרת להביע את מה שעסקים רוצים מספיק ולהגיע למספר גדול יותר של אנשים. בנוסף, מספר הטלפון של יוצר הקהילה גלוי לכולם, רשימת המשתתפים גלויה גם ליוצר, למרות שהיא מוסתרת בין חברי הקבוצה, והם יכולים להגיע בקלות למנהל הקהילה באופן פרטי, ללא קשר אם השיגו אישור לכך. ניוזלטרים פותרים את כל המגבלות הללו על ידי מיסוך מספרי טלפון, ייתכן שזה יהיה כלי מושלם לחברות או כלי תקשורת.

זוהי גרסת הבטא הראשונה שיש לה כמה סימנים של ניוזלטרים ומכיוון שהיא עדיין בשלביה המוקדמים, התכונה אינה זמינה, וייתכן שעדיין יש הרבה פרטים שלא נחשפו ונראה אותם בעדכונים הקרובים. עם זאת, ברור שוואטסאפ נותנת לאנשים פיצ'ר חדש שהם ביקשו: הודות לפיתוח ניוזלטרים, למשתמשים תהיה דרך קלה יותר לקבל עדכונים שימושיים מאנשים וקבוצות שהם מעוניינים בהם בצורה מאובטחת ופרטית. כמו תמיד, נעדכן אתכם כשיהיו פרטים נוספים בעדכונים הקרובים הבאים, אך קחו בחשבון שהניוזלטר יכול להגיע גם בעוד מספר חודשים, ומדובר רק בשלב הראשוני שלו.