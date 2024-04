אילון לוי הפך לאחד מכוכבי הרשת הכי חזקים במלחמה ולאחד משגרירי ההסברה הבולטים של ישראל בעולם. בלט במיוחד הרגע הוויראלי שבו הופתע משאלה של כתבת סקיי ניוז, מה שגם גרם לו להפוך למם של פרצוף מופתע ואפילו זיכה אותו בחיקוי בארץ נהדרת.

לוי, שעבד כדובר רשמי מטעם ממשלת ישראל לתקשורת הבינלאומית, הודיע אמש על סיום דרכו בשירות הציבורי בצל שורת תקריות דיפלומטיות שבהן היה מעורב, כמו תגובה חריגה לציוץ של שר החוץ הבריטי.

עם ההודעה, לוי פרסם גם שהוא יוצא לדרך עצמית. "אתה לא חייב להיות דובר כדי לדבר בעד ישראל", הוא כתב בציוץ ב-X (טוויטר לשעבר) לצד סרטון שבו סיפר שמאז ה-7.10, הוא עובד עם "צוות מדהים של מתנדבים". "כעת, אנחנו מתקדמים עם יוזמה אזרחית לדיפלומטיה ציבורית כדי להמשיך ולספר את הסיפור של ישראל", אמר לוי בסרטון ורמז שהוא מתכוון להקים פלטפורמה טכנולוגית שתפעל בנושא.

"בקרב הזה, אנחנו יכולים להילחם ביחד", המשיך לוי בסרטון וביקש מהגולשים לתרום בקמפיין מימון המונים אליו יצא במטרה לגייס כספים למיזם, שמוגדר כללא מטרות רווח. כמו כן, ביקש מהגולשים להשאיר תגובה לגבי מה הם היו רוצים לראות ממנו בהמשך. שמה הזמני של היוזמה הוא "השיח הישראלי החדש" (New Israeli Discourse).

You don’t need to be a spokesperson to speak up for Israel.



Help us keep fighting: https://t.co/p6Itawgtop pic.twitter.com/4qRaGtyhMO — Eylon Levy (@EylonALevy) March 31, 2024

לא ברור מהי בדיוק אותה פלטפורמה חדשה - האם מדובר באפליקציה, באתר או בכל דבר אחר, אבל מה שבטוח זה שהגולשים אכן נרתמו ותרמו. נכון לרגע זה, 24 שעות לאחר שלוי פרסם את הסרטון, הוא גייס כבר כ-194 אלף דולרים.

באתר jgive בו נפתח קמפיין מימון ההמונים ישנה אפשרות לסדר את התרומות לפי גודל. בחירה באפשרות הזו מגלה תורם אנונימי שתרם למיזם של לוי כמעט 13 אלף דולר (כמעט 48,000 שקלים), תורם אחר שכן הזדהה בשמו שתרם 7,000 דולר (26,000 שקלים) ונוסף שתרם 6,400 דולר (כמעט 24 אלף שקלים).

לוי הפך למטרה קלה בקרב שונאי ישראל ופרו פלסטינים ברשתות, כאשר מספר לא מבוטל מהם גם הגיבו לו בציוץ. למשל מארם סוסלי, המוכרת בתור Syrian Girl, המחזיקה בחשבון עם מעל ל-375 אלף עוקבים. סוסלי הגיבה לו: "זה בגלל שפוטרת?". גולש אחר כתב: "אתה בטח נהנה להרוג ילדים ולשקר כל הזמן", וגם "אתה כל כך גרוע בהסברה שפוטרת". חשוב לציין שיחד עם התגובות השליליות ישנם לא מעט עוקבים שמשבחים את לוי ואת פועלו.

פנינו ללוי בבקשה לשמוע עוד על המיזם החדש, שמסר בתגובה: "אני מודה מעומק לב לציבור הישראלי ולתפוצות על האמון".