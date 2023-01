וואטסאפ הודיעה היום (חמישי) על ממשק חדש שיתמוך במשתמשים שנחסמה להם הגישה לאפליקציה במדינה שלהם. הגישה תתאפשר באמצעות שרת פרוקסי - שרת שבעזרתו ניתן "לברוח" מההשגחה של רשת האינטרנט המקומית. המשמעות – החברה מצאה דרך לעקוף את החסימות מטעם משטרים דיקטטוריים כמו איראן ורוסיה.

"המשאלה שלנו לשנת 2023 היא שההשבתות האלה ברשתות לעולם לא יתרחשו", כתבה החברה. "שיבושים כמו שראינו באיראן במשך חודשים ארוכים שוללים את זכויות האדם של אנשים ומנתקים אנשים מלקבל עזרה דחופה. אם במקרה ההשבתות הללו יימשכו, אנו מקווים שהפתרון הזה יעזור לאנשים בכל מקום שבו יש צורך בתקשורת מאובטחת ואמינה".

הבחירה של וואטסאפ בשרתי פרוקסי - המספקים גישה למשאבים חיצוניים ברחבי הרשת, מאפשרת למשתמשים להתחבר לאפליקציה. זאת, דרך שרתים שהוגדרו על ידי ארגונים ברחבי העולם, שמטרתם לעזור לאנשים לתקשר בחופשיות. וואטסאפ טוענת כי חיבור באמצעות שרת פרוקסי, שומר על אותה רמת פרטיות ואבטחה שהאפליקציה מספקת, וכי הודעות אישיות עדיין יהיו מוגנות על ידי הצפנה מקצה לקצה. עוד הוסיפה החברה כי ההודעות לא יהיו גלויות באף שרת אחר.

We continue to fight for your right to communicate freely and privately.



Now, when connecting to WhatsApp directly is not possible, you can stay connected around the world through a server set up by volunteers and organizations dedicated to helping others communicate freely. — WhatsApp (@WhatsApp) January 5, 2023

האפשרות החדשה זמינה כבר עכשיו בתפריט ההגדרות עבור כל המשתמשים בעלי הגרסה העדכנית ביותר של האפליקציה. וואטסאפ טוענת כי אם יש גישה לאינטרנט, אפשר לחפש דרך הרשתות החברתיות או מנועי החיפוש, מקורות מהימנים שיצרו פרוקסי. וכדי להתחבר אליו, יש להיכנס להגדרות הוואטסאפ, להקיש על "אחסון ונתונים" ולבחור "פרוקסי". לאחר מכן יש ללחוץ על "השתמש בפרוקסי", להזין את כתובת השרת ולשמור.

חברת מטא שחררה דרך חשבון הטוויטר של אפליקציית ווטאסאפ הודעה רשמית שבה הודיעה על השינוי. עוד הוסיפה החברה שרשור בשפה הפרסית, שמיועד למוחים באיראן.