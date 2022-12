זה היה קצר. שבועיים בלבד לאחר שחזר בקול גדול לטוויטר הראפר קנייה ווסט, מוצא את עצמו הבוקר שוב מושעה מהרשת החברתית לאחר שצייץ תמונה של צלב קרס עם מגן דויד ועורר סערה חדשה.

רק אתמול המוזיקאי השנוי במחלוקת התארח אצל איש הימין הקיצוני אלכס ג'ונס, ואמר בתוכנית את הדברים הקשים "אני רואה דברים טובים בהיטלר גם, אני אוהב את כולם ויהודים לא יכולים להגיד לי 'אתה יכול לאהוב אותנו' ואתה יכול לאהוב את מה שאנחנו עושים לך עם החוזים'". היום בבוקר כהמשך לראיון שעשה, העלה קנייה את הציוץ עם התמונה האנטישמית. צילום: מתוך טוויטר

לא הרבה אחרי שהעלה את התמונה למערכת טוויטר הפוסט הוסר, והזמר שהבין שזה כנראה השעות האחרונות שלו ברשת החברתית, העלה תמונה לא מחמיאה של מאסק וצייץ "תמיד תזכרו שזה היה הציוץ האחרון שלי", ומאסק הגיב לו "זה בסדר, התמונה שלך לא". צילום: מתוך טוויטר

לאחר מכן צייץ הבעלים של טוויטר הודעה רשמית על השעייתו של קנייה בה הוא אמר "מבהיר שהחשבון הזה הושעה בעקבות אנטישמיות ואלימות, ולא בגלל התמונה הלא מחמיאה שלי. האמת שהתמונה נותנת מוטיבציה להוריד במשקל!"

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.



Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!