כנס המפתחים של אפל, ה-WWDC 2024, נמצא ממש מעבר לפינה (יום שני ה-10.6 בשעה 20:00 שעון ישראל) וזה בדיוק הזמן לעשות סדר בכל מה שמצופה לנו באותו כנס. נזכיר שהכנס של שנה שעברה היה אחד המוצלחים ביותר עם הצגת הוויז'ון פרו, משקפי המציאות המעורבת של אפל שאמנם לא פופולריים עדיין בקרב הקהל הרחב, אבל נחשבים לפורצי דרך בקטגוריה. השנה לעומת זאת יש מלכה אחת לכנס והיא כפי שכבר הבנתם - הבינה המלאכותית.

iOS18

החלק המרכזי והמצופה ביותר מבחינת משתמשי האייפון, המוצר הכי פופולרי של אפל, הוא מערכת ההפעלה החדשה שתשוחרר רשמית בחודש ספטמבר יחד עם השקת האייפון 16 אבל תוצג כבר השבוע בכנס, ה-iOS18 ובמרכזה פיצ'רים שונים של AI.

תכונת הבינה המלאכותית המשמעותית ביותר תהיה סירי משודרגת, ועל פי הדיווחים היא תוכננה כך שתהיה תייצר שיחה יותר אנושית וחכמה יחד עם אינטגרציה עמוקה לפונקציות שונות של האפליקציה. הודות לשיתוף הפעולה עם OpenAI (שיוכרז כנראה באירוע עצמו), גם משתמשי האייפון צפויים לקבל גישה ל-ChatGPT בכל המערכת. בנוסף, בינה מלאכותית תפעיל מגוון תכונות אחרות, כמו:

יצירת אימוג'ים על פי טקסט שיכתוב המשתמש

עריכת תמונות בעזרת שורת טקסט או פקודה קולית

סיכום חכם של טקסטים בספארי, אבל גם סיכום של נוטיפיקציות שלא נפתחו

פיצ'רים לכתיבת קוד בתוכנת Xcode

מאמן כושר וחיים בריאים חכם (תכונה שכבר דובר עליה בשנה שעברה)

עם זאת, iOS 18 לא יחדש רק עם בינה מלאכותית, שכן לאפל יש מגוון שיפורים אחרים שמתוכננים לעדכון האייפון הגדול הבא שלה.

התאמה אישית של מסך הבית, למשל, שצפוי לקבל שדרוג גדול הודות לשתי תכונות חדשות:

היכולת למקם סמלים ו-ווידג'טים בכל מקום במסך הבית, ללא צורך לגלול את המסך למטה מהפינה השמאלית העליונה

שליטה מערכתית רחבה לשינוי הצבעים של סמלי אפליקציה

אפליקציית ההודעות תהנה מתמיכת ב-RCS שמגיעה לאייפון בפעם הראשונה. RCS הוא היורש של ה-SMS ו-MMS שיציע חוויה טובה יותר להתקשרות בין מכשירי אייפון ואנדרואיד. הבועות הירוקות (שהפכו לסמל סטטוס בארה"ב) לא ייעלמו, אבל RCS אמור לאפשר יותר תכונות של ה-iMessage לעבוד גם עם חברים שיש להם אנדרואיד.

אם כבר מדברים על iMessage, ניתן יהיה ליישם אפקטים ואנימציות על בסיס מילה, ואולי יפתחו את האפשרות לתמיכה בטקסט מסוגנן כמו טקסט מודגש, נטוי וקו תחתון. אומנם ללקוחות בישראל מדובר בשינוי מינורי כי כולנו גם ככה בוואטסאפ שלא מפלה בין אייפוניסטים למשתמשי אנדרואיד, אבל בארה"ב הרוב עדיין משתמש באפליקציית ההודעות.

רבים מיישומי המערכת של אפל צפויים לקבל עדכוני תוכנה ורענון עיצובי קל, כמו אפלקציית התמונות, דואר, ה-notes, כושר, מפות, הגדרות והמחשבון.

כמובן שכל מה שאנחנו יודעים על ה-iOS18 הוא רק ההתחלה של מה שמארק גורמן, עיתונאי המתמחה באפל מהאתר בלומברג, כינה "השינוי הגדול ביותר למערכת ההפעלה של האייפון" ואת כל החידושים נגלה רק ביום שני.

iOS 18 Rumors: All New Features



- Custom AI-generated emojis

- Change color of any app icon

- AI notifications summaries

- Voice memos transciption

- Retouch photos with AI

- Better Spotlight Search

- Privacy-focused AI



What are you most excited about?#WWDC24 #iOS18 pic.twitter.com/W3Ey5UWrnf — iGeeksBlog | #AppleEvent (@igeeksblog) May 27, 2024

שעונים

העדכון הגדול הבא של האפל Watch, השעון החכם של החברה, צפוי להיות מינורי יחסית השנה. watchOS 10 הביא שינויים גדולים בשנה שעברה, וכל הסימנים מצביעים על כך שאפל ממקדת את מאמציה במקומות אחרים השנה.

למרות זאת, watchOS 11 עשוי להציע כמה מתכונות הליבה שמתווספות כמעט בכל מהדורה חדשה:

תצוגות נוספות לשעונים

סוגי אימון חדשים ו/או משופרים

דרכים חדשות להשתמש בנתוני בריאות שנאספו על ידי השעון

The design of watchOS 10 remains top tier pic.twitter.com/n3ubosC6Bi — ˗ˏˋ Vinoth Ragunathan ˊˎ˗ (@helvetiica) June 2, 2024

macOS 15

פלטפורמת התוכנה הוותיקה והמבוססת ביותר של אפל, macOS, נוטה לקבל עדכונים קלים מדי שנה. עם זאת, עם התמקדות גדולה בבינה מלאכותית השנה, ומחשבי Mac מודרניים מצוידים בשבבי M3 חזקים, אנחנו צפויים לראות כמה תכונות בינה מלאכותית שמנצלות את המנוע העצבי של אפל.

מחוץ ל-AI, אפל מעדכנת את אפליקציית הגדרות המערכת של ה-Mac כדי להרגיע את מבקריו. הגדרות המערכת יקבלו עיצוב מעודכן עם שיטות ארגון חדשות שיקלו על איתור ההגדרות מבעבר.

רוב השיפורים ב-macOS צפויים פשוט לספק התאמה בין התכונות למה שאפל משיקה באייפון ב-iOS 18, כמו עדכונים לאפליקציות המערכת וסירי חדשה ומשופרת.

Whoa



iOS 18 is Expected to Feature Some Big Changes to the Settings App Making it Similar to MacOS 15



And Hopefullythe Control Center Will Receive Its First Update in We Don’t Know How Long.!! pic.twitter.com/9CVJdmb9WT — ℕ * (@MrNobleTV) May 31, 2024

iPadOS 18

אפליקציית המחשבון מגיעה סוף סוף לאייפד. כן, זה מגוכח בדיוק כפי שזה נשמע, שנת 2024 ורק עכשיו החברה הצליחה לייצר אפליקציית מחשבון ראויה. אבל ברצינות, רוב התכונות המוכרות במערכת ה-iPadOS 18 יהיו ככל הנראה התאמות למה שנראה ב-iOS 18. כמו ברוב השנים, האייפד ייהנה מהעבודה שאפל עושה על פלטפורמת האייפון שלה, מכיוון ששתי מערכת ההפעלה חולקת הרבה מאותו בסיס קוד. כתוצאה מכך, הרוב המכריע של התכונות של ה-iOS 18 ישמשו גם כתוספות ל-iPadOS 18.

תכונת אחת מעניינת היא בתחום הנגישות, והיא תאפשר לשלוט באייפד באמצעות מעקב עיניים. תכונת זו שואבת השראה מהוויז'ון פרו ותהפוך את האייפד לנגיש יותר ליותר משתמשים.

מי שמקווה לתכונות בלעדיות ל-M4 iPad Pro, או ליכולת לאתחל macOS מאייפד, יתאכזב כמעט בוודאות. לא היו שמועות על שינויים גדולים לאייפד השנה, מכיוון שהמכשיר כבר יפיק הרבה מהעבודה על ה-iOS 18 של אפל.

Apple just announced several new iOS 18 accessibility features!



1. Eye Tracking



Powered by artificial intelligence, Eye Tracking gives users a built-in option for navigating iPad and iPhone with just their eyes. Designed for users with physical disabilities, Eye Tracking uses… pic.twitter.com/G2WEuZ2lHO — Brandon Butch (@BrandonButch) May 15, 2024

מוצרים חדשים

ה-WWDC של השנה שעברה היה ענק מבחינת החומרה, עם הצגת הוויז'ון פרו המיוחל, בשילוב עם כמה דגמי Mac חדשים שיצאו לאור. מה יש על הפרק השנה? לרוע המזל, הכנס השנה צפוי להיות אירוע תוכנה בלבד, ללא חומרה חדשה שתוכרז. זה אומר שסביר להניח שלא נראה חומרה חדשה מאפל עד לאירוע האייפון שלה בספטמבר.

כנס המפתחים הוא אחד משיאי השנה של אפל, והציפייה גדולה לאירוע השנה בעקבות הכרזות ה-AI. למרות שהרבה מהחידושים כבר דלפו, לחברה תמיד יש מספר הפתעות בשרוול. למזלנו לא נצטרך לחכות עוד הרבה כדי לגלות.