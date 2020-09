בשבוע שעבר סיפרנו לכם שפדופילים מתקשרים זה עם זה באינסטגרם בעזרת אמוג'ים של גבינת צ'דר ופיצה עם פפרוני, ושאלפי חשבונות כבר הוסרו על ידי הרשת החברתית בעידודם של אקטיביסטים. זה לא נגמר שם: אם מפלורידה נחרדה לגלות שפדופילים השתמשו בתמונותיה של בתה בת השמונה, כדי ליצור בובת מין בדמותה ולמכור אותה באמזון.

"I couldn’t imagine that some sicko would use my daughter’s photo to create something so ugly and evil to be used for abuse by pedophiles."



Yes, this happened. Please read Kat's story and SIGN OUR PETITION NOW to make these dolls ILLEGALhttps://t.co/TBsnWJztAF — ChildRescueCoalition (@ChildRescueCo) September 1, 2020

האם טרי גילתה על כך באמצע חודש אוגוסט, כשאחד מחבריה בפייסבוק התריע בפניה שבובת המין שנתקל בה באמזון נראית כמו בתה קאט (Kat), שמפתחת בימים אלה קריירת דוגמנות ומשתתפת בתחרויות יופי, לצד העובדה שהיא סובלת גם מתסמונת כשל חיסוני. הבובה שנמכרה באמזון עבור 559 דולר נראתה כמו רפליקה של קאט בתמונה שטרי פירסמה בקבוצת הפייסבוק בה היא מעדכנת על מחלתה של בתה ומשתפת את הצלחותיה בתחרויות יופי.

"קראתי את ההודעה ששלחו לי וראיתי את התמונה, ופרצתי מיד בבכי", אמרה טרי לארגון Child Rescue Coalition. "הוצפתי ברגשות שמעולם לא חשתי בעבר. התמונה של הבובה נראתה כמו התמונות שצילמתי. לבובת המין גרבה את אותם הגרביים של בתי והייתה באותה התנוחה של בתי על הספה. היא לבשה את אותו הסוודר, היו לה אותם תווי הפנים כמו של קאט והייתה לצדה אותה הבובה של קאט", הוסיפה. "לא חשבתי שסוטים ישתמשו בתמונות של בתי כדי ליצור משהו כל כך מכוער ומרושע שישמש פדופילים".

טרי נחרדה אף יותר מהעובדה שהבובה נמכרה באמזון. "הייתי בשוק שאמזון תמכור בובת מין בדמות ילדה. אני משתמשת באתר הזה בשביל הפרוייקטים של קאט. אני שואלת את עצמי, איך יכול להיות שדבר כזה חוקי בארצות הברית?".

עם חשיפת הסיפור, באמזון הסירו את המוצר לאלתר. "על כל המוכרים לעקוב אחר תנאי השימוש, ואלה שלא עושים זאת יתמודדו עם ההשלכות, לרבות הסרת חשבונם מהאתר", נמסר בהצהרה מטעם ענקית הקמעונאות. "המוצר הנ"ל הוסר מהאתר". למרות זאת, טרי מדגישה שניתן למצוא את בובת המין באתרים אחרים – כשאחדים מהם מציגים גם סרטוני הדרכה.