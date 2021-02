גוגל בוחנת דארק מוד (מצב כהה) בגרסת הדסקטופ של מנוע החיפוש שלה. לפי הדיווח באתר The Verge, בחברה השתתפו משתמשים נבחרים שמערכת ההפעלה שלהם מוגדרת על מצב כהה. בהתאם, גם מנוע החיפוש שלהם קיבל גווני אפור-שחור. כך זה נראה:

Google is teasing us with dark mode for desktop search https://t.co/UZxYGeykiX pic.twitter.com/VA2pQFotxD — The Verge (@verge) February 10, 2021

לא ברור כמה משתמשים השתתפו בניסוי של גוגל. מלבד חברי מערכת The Verge, קיבלו את העדכון גם מספר גולשים בטוויטר, וחברי מערכת האתר 9to5Google, שחלקם דיווחו על הגרסה הכהה של מנוע החיפוש כבר בחודש ינואר.

Google automatically appearing in dark mode (I have dark mode activated in Mac Os) pic.twitter.com/dK5GKGSVns — Christian Oliveira (@christian_wilde) February 3, 2021

לאחר הפרסום אישרה גוגל כי היא בוחנת את הנושא, אך לא ברור מתי היא תשחרר אותו באופן רשמי ורחב. "אנחנו תמיד בוחנים דרכים חדשות כדי לשפר את חוויית המשתמש, אך אין לנו הכרזות ספציפיות לעת הזו", נמסר מטעם החברה.

Google finally got dark mode!! pic.twitter.com/mOgMuDzBj5 — YAJAT MALHOTRA (@iamyajat) February 9, 2021

בשנתיים האחרונות עוד ועוד אפליקציות, תוכנות ואתרי אינטרנט מאמצים את המצב הכהה, שמקל על העיניים וגם חוסך סוללה. לאחרונה עלו ברשת דיווחים שטוויטר הפכה את המצב הכהה שלה לכהה יותר, לצד דיווחים אחרים על כך שמיקרוסופט בוחנת גרסה כהה לחלוטין של מעבד התמלילים שלה, וורד.