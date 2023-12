בשעות האחרונות רץ ברשת סרטון מבית קפה באוקלנד, קליפורניה, שבו 3 עובדים מצולמים כשהם מונעים גישה של אישה יהודייה לשירותים, לאחר שהיא התלוננה שהוא מלא בכתובת אנטישמיות. אחד העובדים אף מטיח בה: "אנחנו יודעים שישראל אוהבת להגיד שרכוש הוא שלה". בסופו של דבר, הם מאפשרים לה להיכנס ולצלם את השירותים, שם כתוב על המראה, בין היתר, "ציונות = גזענות", וקוראים ברקע: "זה לא 1948", "אי אפשר לגנוב רכוש פרטי כמו בישראל", ו"לשחרר את פלסטין".

את הסרטון, שכבר צבר יותר מ-1.7 מיליון צפיות נכון לכתיבת שורות אלו, העלה עמוד הטוויטר StopAntisemitism, שעושה שיימיינג לשונאי ישראל ולאנטישמים בעולם. הפוסט שלו נגמר בקריאה - "צריך לפטר את שלושת העובדים - זה בלתי נסלח!"

Oakland, CA - employees at Farley's East coffee house (33 Grand Ave.) are filmed denying a Jewish woman's access to a bathroom after she complained is was filled with antisemitic graffiti.



After FINALLY allowing her inside the restroom, the employees start on fanatic rants… pic.twitter.com/5k3A9kiwbA — StopAntisemitism (@StopAntisemites) December 7, 2023

בית הקפה המדובר, שנקרא Farley's East, הגיב לסרטון בהודעת התנצלות וכתב: "בתגובה לתקרית האחרונה בבית הקפה בבעלות משפחתית שלנו, אנחנו רוצים להציע התנצלות כנה. גרפיטי של דברי שנאה נכתב בשירותים שלנו. אנחנו לא תומכים בדברי שנאה וזה לא משקף את הערכים שלנו. אחרי שלקוחה השתמשה בשירותים וביקשה לחזור ולצלם את הגרפיטי, בהתחלה מנענו ממנה גישה ואחר כך אפשרנו לה להיכנס ולצלם את הגרפיטי. אנחנו מתנצלים על הטעות ועל המצוקה שנגרמה ללקוחה". עוד הוסיפו כי הסירו את הכתובות הפוגעניות. "אנחנו לא אנטישמים, הערכים שלנו הם גיוון והכלה".

הסרטון עורר, כצפוי, הרבה כעס בקרב הישראלים, ורבים מהם שיתפו אותו. הזמרת איה כורם קראה להוריד את דירוג הגוגל של בית הקפה. כרגע דירוג הכוכבים בגוגל גבוה יחסית ועומד על 4.4. כמוה הצטרפו גולשים נוספים לקריאה.

חברים, קחו רגע ותורידו את הדירוג של בית הקפה הזה: Farley’s East באוקלנד. https://t.co/pcYXZaeGkk — Aya Korem (@ayakorem) December 7, 2023

לבית קפה הזה בארה"ב אין כניסה ליהודים ולכלבים, ממש כמו ב1939



תדרגו את הנאצים ותנו להם כוכב אחד מכל הלב ❤️https://t.co/yRStBwXcdH https://t.co/XjgQh4FPJo — Shachar️ (@_shtik_) December 7, 2023

אגב, הדירוג של בית הקפה הזה, שמעסיק אנטישמיים, משום מה עדיין עומד על 4.4 כוכבים.



בואו נוריד להם את הדירוג https://t.co/I4cE5fWWW9 https://t.co/D8inFUAoDx — Shai Isaacs | שי אייזקס (@Shai_Isaacs) December 7, 2023

משתמשים נוספים קראו לכתוב לבית הקפה פארלי ולמחות כנגד האנטישמיות של העובדים:

עכשיו הם מפורסמים

כולם מוזמנים לכתוב לבית הקפה פארלי בדיוק מה דעתנו על אנטישמיות בזויה:

Farley's East

33 Grand Ave

Oakland, California 94612

(510) 835-7898

info@farleyscoffee.com https://t.co/eImYaSKh5I — Hadassha (@ShanyHadas) December 7, 2023

הארוע בבית הקפה הזה הוא תמצית מנטליות ה-WOKE על חולניותה.

אנשים סוציופטים ומאד תוקפניים, שעוטפים עצמם בעטיפה שקרית ושטחית של שלום עולמי וצדק, וזו מאפשרת להם לגיטימציה להתנהג בצורה מרושעת וזדונית כלפי אחרים. https://t.co/PFR8EUpWPi — Gilad levi - kopelman جلعاد ليفي-كوبلمان (@giladlevi73) December 7, 2023

זה כבר נהיה ממש מפחיד.



עובדי בית הקפה Farley's East באוקלנד (מוזמנים להיכנס לגוגל ולתת לו דירוג נמוך) שכמובן לובשים מסכות ובעלי שיער כחול ובכללי נראים כמו קאסט של סדרה פרוגרסיבית גרועה מנטפליקס, מונעים מיהודייה להיכנס לשירותים תוך שהם פולטים סיסמאות נגד ישראל.

מראות מ1939 חוזרים… https://t.co/y7wgBbarl7 — David Oppenheim (@Duduoppe) December 7, 2023

הפרסומאית והמשפיענית לי מלאך כתבה: "אין עבורם שום משמעות ל-free palestine, חוץ מכך שמבחינתם זה חלק מתרבות ה-woke. הפלסטינים עבורם הם בסך הכל כלי שאמור לגרום להם להרגיש טוב יותר עם עצמם. בגלל זה הם מתכחשים לכל ה'רוע' שמגיע מחמאס, זה לא מתיישר לנרטיב שלהם - אז זה לא קרה. האנשים האלה הם הסוף של אמריקה".

האנשים האלה הם הסוף של אמריקה. https://t.co/PQ5KuqapfS — לי מלאך (@Lee_malach) December 7, 2023

היו שהתייחסו לגיוון האתני של העובדים ולשנאת היהודים שלהם:

אישה כחולת שיער, אסיאתית עם ביני צהוב שנראית כמו טוד מבוג'ק, אישה שחורה ובריסטה לבן ממורמר וכולם מאוחדים בשנאת יהודים... זה כאילו נתנו למלהקים של חינוך מיני ללהק את ה-SS. אין לי כוחות.

pic.twitter.com/BlPILVdFCP — Yarden Azizi ️ (@YardenAzizi) December 7, 2023

אישה אסיאתית ואישה שחורה מונעות מאישה יהודיה להשתמש בשירותים של המסעדה. אם זה היה הפוך ומישהו היה מונע מהאישה השחורה או האסיאתית להשתמש בשירותים זה כבר היה מוציא אנשים לרחובות.

הטמטום של כל תנועת ה woke בסרטון אחד https://t.co/wPy2kd0BF3 — Buzz Lightyear (@MatanAlcalay) December 7, 2023

יש לציין, שאוקלנד בקליפורניה עלתה לא מזמן לכותרות, לאחר שהופץ סרטון מדיון בעירייה, שהפך לקרקס של אנטישמיות ופייק ניוז, וזכה ליותר מ-30 מיליון צפיות רק בחשבון של העיתונאי שהעלה אותו, ישר עלי. אחד אחרי השני עלו תושבים שטענו שישראל עומדת מאחורי הרצח של ישראלים בשבת השחורה, שלא היו עריפות ראשים, שלא בוצעו מעשי אונס ושמעשי הטבח בתור ניסיון לרצח העם היהודי הוא נרטיב שקרי.

Last night the Oakland City Council voted on a resolution to call for a ceasefire.



A city council member tried to insert language condemning Hamas.



This was the reaction… pic.twitter.com/r7aTb2mkrQ — Yashar Ali (@yashar) November 28, 2023