שר האוצר סמוטריץ' שנמצא כעת בביקור בארה"ב, נאם בתחילת השבוע כחלק מביקורו בכנס הבונדס בוושינגטון. בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות ובו קטעים מהנאום נראה השר מתקשה לבטא חלק נכבד מהמילים באנגלית, טועה ובעיקר לא מובן לקהל צופיו ומאזיניו.

פעם לגלגו על רפול וייחסו לו את האמרה what was was was כתרגום למה שהיה היה. רפול היה פלאח. אבל סמוטריץ׳ למד משפטים ואנגלית היא שפה נדרשת. כנראה שיותר קל לשרוף את חווארה מלדבר באנגלית.