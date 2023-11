דובר צה"ל שחרר אתמול סרטון חריג מתוך בית החולים רנתיסי בצפון הרצועה. באותו קטע וידאו תא"ל דניאל הגרי הסתובב בתוך בית החולים והציג לכלי התקשורת בישראל ובעולם הוכחות דרמטיות על השימוש של ארגון הטרור חמאס בבית החולים, וכי הם החזיקו במקום חטופים ישראלים, כולל תינוקות.

למרות שרוב כלי התקשורת בעולם שידרו את הסרטון והוא הפך לכלי הסברה חשוב בנושא, הבעיה הייתה דווקא באחד מהפריימים האחרונים של הסרטון: הגרי עומד אל מול דף תלוי על הקיר ומכריז באנגלית שמדובר ב"רשימת שומרים שעליה כל מחבל כותב את שמו בזמן המשמרת שלו בפיקוח על החטופים שהיו בבית החולים", אותו סרטון הופץ לכל כלי התקשורת בעולם. תוך זמן קצר דוברי ערבית הצביעו על כך שלא כתובים בטבלה שמות של שומרים אלא שמות של ימות השבוע.

נכון, מדובר בטעות די שולית, במיוחד לאור העובדות שאותו לוח מתחיל בתאריך ה-7.10 (שבת השחורה) והכותרת שלו היא "מבול אל אקצא" (השם שהחמאס נתן למלחמה) מה שמוכיח שאותו לוח כן קשור לקרבות, אבל דווקא הטעות הקטנה הזאת מזינה את שונאי ישראל ב-X, טוויטר לשעבר.

כמה מהקונספירטורים האנטי ישראלים משתמשים בטעות של דובר צה"ל כדי "להוכיח" שתאוריות הקונספירציה שלהם נכונות. החשיפה שקיבל אותו לוח היא גדולה מאוד, מעל ל-20 מיליון משתמשים נחשפו לקטע ולציוצים שמהדהדים את הנרטיב שצה"ל משקר (נכון לכתיבת שורות אלה). כמה משתמשים התבדחו על חשבון ישראל וציירו אותה כשקרנית.

ג'קסון הינקל, מי שהפך לאחד ממובילי דעת הקהל האנטי ישראלית ומפיץ שקרים גסים נגד ישראל, העלה לייב שלם עם הסרטון של דובר צה"ל ובו הוא "מפריך" את החשיפות. אחד מהדברים הנוספים שטוענים הקונספירטורים נגד ישראל הוא שאותו פיר למנהרה הוא בכלל פיר למעלית שקשורה לבית החולים ולא מדובר במנהרת טרור.

חשוב לציין שמלבד אותה טעות עם דף השמירות - שאר הטענות של דובר צה"ל בסרטון אמינות ממה שידוע לנו. למרות זאת, הנזק התדמיתי כבר קרה ודובר צה"ל איבד ממהימנותו ברשתות החברתיות. הסרטון שעלה בעמוד הרשמי של צה"ל בטיקטוק קיבל אפילו אזהרה של תוכן לא מאומת - אך נראה כי מאז הורידו את הגרסה הזאת ובמקומו עלה הגרסה המתוקנת שלו.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "עוד לפני שהגרי עלה להצהרה - הובן שמדובר בטבלה של ימות השבוע שככל הנראה שימשה את המחבלים - וכך גם נאמר בהצהרה עצמה".

יש לציין, כי למרות שההצהרה של הגרי אכן לא כללה התייחסות לשמות השומרים, הסרטון שלו שצולם בעזה נשלח מראש לתקשורת הישראלית והזרה, והוא שודר ועלה לרשתות יחד עם הקטע הבעייתי. לאחר מכן, צה"ל שלח סרטון מתוקן, בו נמחק הקטע הספציפי על "דף השמירות". אותו סרטון עלה באתר של צה"ל וביוטיוב שלו, אולם בדף הטוויטר הרשמי של ישראל, המתופעל על ידי משרד החוץ, ושל הגרי, לא החליפו את הווידאו והוא ממשיך להוות קרקע פורייה לשונאי ישראל, נכון לכתיבת שורות אלה.

הבהרה נוספת עלתה לטוויטר על ידי אביחי אדרעי, דובר צה"ל בערבית, שצייץ לאחר מכן: "‏מסמך שנמצא בקומה התחתונה של מבנה בית החולים רנתיסי בעזה תחת הכותרת 'מערכת אלאקצא' והוא מכיל את ימי השבוע מאז אותה מתקפת דמים בשבעה באוקטובר. כנראה המסמך הזה שימש את המחבלים שהיו עסוקים בשמירה על החטופים הישראלים באזור הזה. אנשי דאע"ש-חמאס השתמשו בבית החולים במהלך מעשי הטבח שהתרחש בעוטף עזה ולאחריהם. בושה תרדוף כל מי שמשתמש בבתי חולים לצרכי טרור". גם הגרי עצמו עצמו צייץ מחדש את דבריו של אדרעי.