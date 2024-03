לא מעט פעמים במהלך המלחמה נשמעו טענות כנגד האו"ם, שנתפס בעיני רבים כגוף שפועל בצביעות בכל מה שקשור לפגיעות המיניות בנשים בטבח 7 באוקטובר. כך לדוגמה, אחרי שבועות ללא התייחסות רק בסוף חודש נובמבר, יותר מ-50 יום מתחילת המלחמה, נציבות האו"ם לקידום והעצמת נשים פרסמה גינוי נגד אונס הנשים בידי מחבלי חמאס, וגם ההתייחסות הזאת הייתה רפה ולא מספקת. כעת, גם הגולשים מסרבים לשתוק על העמדה החד-צדדית שנוקט הארגון.

במהלך סוף השבוע, פרסמה הנציבות (UN WOMEN) בחשבון ה-X שלה נתון לפיו מתחילת המלחמה נהרגו כ-9,000 נשים בעזה. "המלחמה בעזה היא מלחמה בנשים", נכתב בציוץ, "האו"ם מעריך שלפחות 9,000 נשים נהרגו בעזה עד היום. נשים ממשיכות לסבול מההשפעה ההרסנית שלה. אנו חוזרים על קריאתנו להפסקת אש הומניטארית מיידית".

The war on #Gaza is a war on women.@UN_Women estimates that at least 9,000 women have been killed in Gaza to date. Women continue to suffer its devastating impact.



We reiterate our call for an immediate humanitarian ceasefire.



Read more⬇️https://t.co/OSlq8Qb7FR pic.twitter.com/aJs7xjNUsm — UN Women (@UN_Women) March 2, 2024

הגולשים לא נשארו אדישים לכך שהנתון מתייחס לצד הפלסטיני בלבד, והזכירו לנציבות את הפשעים המזעזעים שביצע חמאס ב-7 באוקטובר: חטיפת נשים וחיילות, מעשה אונס ורצח מזוויעים. "לא באמת אכפת לכם, נכון?", כתבה מגיבה והעלתה תמונה של הנשים שנותרו חטופות בעזה. "אתם בושה לכל הנשים בעולם. אפס אמינות", נכתב עוד בתגובות. "אתם פשוט נוראיים, זה בוטה - אם הייתם משקיעים אותן האנרגיות בגינוי האונס והרציחות ובכך שהחטופים צריכים להיות משוחררים, הייתם קובעים את הטון לזעקה הבינלאומית והיינו כבר מסיימים עם האסון הזה", הוסיפה גולשת אחרת.

You dint really care do you ? pic.twitter.com/HC2RxYaDrw — A. Cathleen (@ACathleen3) March 2, 2024

זעקת הגולשים גרמה לציוץ הזה להפוך לוויראלי במיוחד, ונכון לרגע זה הוא זכה לכמעט מיליון צפיות בפחות מ-24 שעות. גם חלק מהתגובות הגיעו לחשיפה של עשרות אלפי משתמשים.

בין היתר המגיבים ציינו שאותו מספר של 9,000 נשים שנהרגו מהפצצות צה"ל לקוח מתוך הנתונים של משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים, אשר בעצמם לוקחים את הנתונים ממשרד הבריאות של חמאס, ולא ניתן לקחת את המספר הזה ברצינות.

The @UN_Women "estimates" the number of women killed in #Gaza and states that "at least" 9,000 women have been killed.



According to UNWomen, this estimate is based on data from OCHA (see footnote 2).https://t.co/gDH8vxquHH



Where did OCHA get this figure from?



This figure,… — Emrah Erken (@AtticusJazz) March 2, 2024

מעניין לראות שישנן לא מעט תגובות מוסתרות (Hidden replies) לציוץ הזה. מדובר בתגובות שמנהלי החשבון של נציבות האו"ם לקידום והעצמת נשים בחרו להסתיר מהפוסט המקורי מסיבותיהם. כולם עדיין יכולים לגשת לתגובות המוסתרות, אולם הדבר דורש ללחוץ על כפתור קטן ולא תמיד בולט לכל הגולשים. התגובות האלה כאמור זועקות את זעקתן של הנשים שנטבחו, נאנסו ונרצחו וכוללות תוכן גרפי - מתמונות של החיילות החטופות שפורסמו בכלי התקשורת וסרטונים גרפיים וקשים לצפייה שמציגים גופות מוטלות בשטח פסטיבל הנובה.

היו גם מי שהתייחסו להחלטה של הנציבות להסתיר חלק מהתגובות: "ניתן לראות את התגובות הנסתרות ממש מתחת לפוסט, העובדה שאתם מסתירים תגובות כאלה היא מגעילה. הנשים האלו, שמוחזקות כבנות ערובה על ידי חמאס, אינן ראויות להזכיר שיזכירו אותן? האם הן לא נשים? מה לא בסדר איתכם?", נכתב.

בחודשים האחרונים הפכה X (טוויטר לשעבר) לפלטפורמה שמאכלסת יוצרי תוכן שמפיצים תוכן אנטישמי ופרו-חמאסי וזוכים להצלחה רבה, כמו ג'קסון הינקל, שמחזיק בלא פחות מ-2.4 מיליון עוקבים וממשיך להפיץ את משנתו בפלטפורמה. מעודד לראות שלפחות בפוסט הזה קולו של הצד הישראלי בפלטפורמה נשמע - אך זו רק טיפה בים.