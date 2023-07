סוג חדש של סרטוני ASMR ("תגובת מצהר חושית עצמאית" בתרגום לעברית, מונח המשמש לתיאור תחושה פיזית המאופיינת בעקצוץ, או כפי שאתם מכירים אותם - הסרטונים בהם לוחשים לתוך המיקרופון), כובש את טיקטוק בסערה. למעלה מ-200 מיליון אנשים צפו כבר בסרטון של בקבוקי זכוכית שונים מתגלגלים במורד גרם מדרגות עד שהם מתנפצים, אבל הטרנד הזה עורר גם ביקורת בנושא בזבוז המזון והשתייה שהכילו הבקבוקים.

המשתמש rachapotes היה הראשון שפרסם סרטון כזה והוא נצפה למעלה מ-200 מיליון פעמים בשישה ימים בלבד, כיום הוא עומד על כמעט 300 מיליון צפיות. יש לו מעל ל-28 מיליון לייקים על שמונה סרטונים בלבד.

המטרה היחידה של הסרטונים היא לצפות בבקבוקי זכוכית ובצנצנות מלאות בדברים שונים מתגלגלים במורד גרם מדרגות, כדי לראות אם הם יתנפצו או לא, וזהו אין פאנץ'. למרות שהסרטונים פשוטים להחריד, ללא מטרה וללא מסר, יש בהם משהו מהפנט. קשה להוריד את העיניים מהם. אם ננסה לתת הסבר פסיכולוגי, מבלי לדעת דבר בנושא, ייתכן שזה מזכיר לנו משחק ילדותי ופשוט, יש משהו מאוד מספק בלצפות בבקבוק מתגלגל במדרגות, במיוחד כשהוא מצליח לשרוד את הנפילה. יש בטרנד משהו שמזכיר טרנד קודם של כדורי גולות במירוץ, מה שאהבנו בסרטוני התחרות בין הכדורים היה לעקוב אחר התנועות שלהם.

בסרטון הראשון שפורסם ב-27 ביוני, הבקבוק הראשון, שהיה מלא בגולות, עמד מעל המדרגות וניצב אל מול גורלו האכזר. הבקבוק התנפץ ברגע שהוא פוגע במדרגה השנייה. לאחר מכן, בקבוק שמפניה, צנצנת זיתים, בקבוק בירה, צנצנת סלט כרוב, בקבוק רוטב בישול ובקבוק זכוכית קוקה קולה, נזרקו. רק הרוטב הצליח לשרוד.

בהיותם סוג של ASMR ויזואלי, הסרטונים נותנים לצופים סיפוק כשהם רואים את הבקבוקים מתנפצים על מדרגות השיש.

התגובות של הגולשים די דומות למה שאתם מרגישים כשאתם צופים בסרטונים. "למה אני אוהב את זה כל כך?" אדם אחד הגיב על הסרטון. אדם אחר כתב: "אין הגיון שזה כל כך מבדר". "האם זה רע שאני מוצא את זה כל כך מספק", כתב מגיב שלישי.

למרות שהרבה אנשים נהנו מהסרטונים, חלקם לא יכלו שלא לדאוג לגבי תהליך הניקוי שאחרי, וגם לכל המזון המבוזבז. גולש אחד כתב: "אני תוהה כמה ריח מגעיל יש במדרגות". "כל מה שאני חושב עליו זה הניקיון", כתב אחר. "אני יודע שזה מאוד מספק, אבל אני מרגיש שזה יותר בזבוז של אוכל, משקאות וכסף", כתב גולש שלישי.

התגובות של הגולשים הגיעו גם מרשתות אחרות, מה שמעיד על התופעה הרחבה. גולשי טוויטר כתבו על הטיקטוקים: "בבקשה אל תשלח לי הודעות. אני צופה בסרטונים של בקבוקי זכוכית מתגלגלים במורד המדרגות" וגם: "יכולתי לשבת ולראות את הבחור הזה בטיקטוק מגלגל בקבוקי זכוכית/צנצנות במורד המדרגות האלה במשך שעה".

i could sit and watch that fella on tiktok rolling glass bottles/jars down those steps for houuurs — morgs ️ (@MCRGIE) May 10, 2023

Sometimes it just is suddenly 3am and you’re watching someone roll different types of glass bottles down concrete steps to see which one will break on TikTok — La5ty (@la5ty) June 7, 2023

יש משהו מרגיע ומוזר בלראות בקבוקי זכוכית וצנצנות מתגלגלות במדרגות. המסתורין של מה יקרה להם והסאונד המספק של השבירה. זה מהפנט ומצליח בעמודי ה-For You של רבים, הרבה אנשים אוהבים את זה.

בעקבות הטרנד, אנשים קפצו על הגל והוציאו סרטונים משלהם בהם הגיבו לכל בקבוק או צנצנת. יש משתמשים שמנבאים אם הבקבוק יישבר, יש כאלה שמגיבים להפסקות, וכמובן, המון בדיחות על הטרנד.

ולמרות שזה טרנד די ספציפי, זה כבר לא ממש נישה. חלק מהסרטונים שוברי הבקבוק צוברים מיליוני צפיות. סרטוני תגובה מקבלים יותר ממיליון. וכסימן שדבר באמת הופך לטרנד, המותגים התחילו ביצירת סרטוני שבירת בקבוקים פארודיים.

