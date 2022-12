הציוץ של ארגנטינה | צילום: ספורט 5

חגיגה של האלביסלסטה. כבר במחצית הראשונה ארגנטינה הצליחה להשיג שני שערים מול קרואטיה בחצי גמר המונדיאל וירדה להפסקה ביתרון 0:2 מבטיח אחרי כיבושים של ליאו מסי (34) וחוליאן אלבארס (39). הצמד-חמד המשיך בשיתוף הפעולה אחרי שהפרעוש בישל בגאונות לעכביש, בדרך ל-0:3 ענק.

אירוע משעשע התרחש בחשבון הטוויטר של ארגנטינה, שפרסמה ציוץ חגיגי לאחר ההעפלה - בה כתבו את המילים "אנחנו בגמר" בכל השפות, וכשהגיעו לעברית המשפט המתורגם היה "אנחנו גמורים"...

ברשת היללו את הפרעוש וחבריו:

Wow Messi! — Gary Neville (@GNev2) December 13, 2022

#Messi the best there has ever been! — Jamie Carragher (@Carra23) December 13, 2022

No se puede creer lo que hizo este pibe. No se puede creer! Increíble! Qué genialidad! — Manu Ginobili (@manuginobili) December 13, 2022

Congratulations to Argentina & Lionel Messi on reaching the World Cup final. Never doubted them. pic.twitter.com/9SypxdAtOP — Piers Morgan (@piersmorgan) December 13, 2022

Messi e absurdo cara que isso — Endrick (@endrickii) December 13, 2022

Leo #Messi....defenders follow him on Twitter & he comes out on Facebook.....Magesteeeerial #Messi — Ray Hudson (@RayHudson) December 13, 2022

Messi equals Diego Maradona’s assists at a World Cups. Now 8 assists.



Incredible. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/tD13bAemEe — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 13, 2022

A magical Messi assist, his eighth across five World Cups. He equals Diego Maradona as Argentina's all-time World Cup assister. pic.twitter.com/U3OKj4sbnU — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 13, 2022

Listen to me. Gvardiol is a good defender. Very good.



Lionel Messi just destroyed him.



DESTROYED HIM. pic.twitter.com/U9SOBlwOXa — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) December 13, 2022

End the debate. Messi pic.twitter.com/9QwAqVUnTO — Thierry Nyann (@nyannthierry) December 13, 2022

LIONEL MESSI PASSES GABRIEL BATISTUTA TO BECOME ARGENTINA'S ALL-TIME LEADING WORLD CUP GOALSCORER! pic.twitter.com/njhhcOQoJk — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2022

MESSIIII! RECORD-BREAKING GOAL!



Lionel Messi has just become Argentina's all-time leading World Cup goalscorer with 11 goals #BBCWorldCup #FifaWorldCup pic.twitter.com/B8JxRAySFC — BBC Sport (@BBCSport) December 13, 2022

Lionel Messi is now Argentina's greatest-ever World Cup scorer with 11 goals! #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/oRahqJ94HO — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 13, 2022

I just witnessed Messi score in a World Cup semi final.



It’s really happening isn’t it….. pic.twitter.com/0ZWaAfd0xu — Castro1021 (@Castro1021) December 13, 2022

EYES IN MY TEARS MAN



Thank you Leo Messi pic.twitter.com/lw7jjuc6EL — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) December 13, 2022

Lionel Messi only celebrates like a pic.twitter.com/FfjunWxksO — GOAL (@goal) December 13, 2022

MESSI AT IT AGAIN! — 433 (@433) December 13, 2022

Julián Álvárez just ran through half the pitch and passed everyone and scores. It's 2-0 Argentina! — Roy Nemer (@RoyNemer) December 13, 2022

Julian Alvarez. 22 years old. Argentina's unsung hero pic.twitter.com/Rvegm4aXls — SPORTbible (@sportbible) December 13, 2022