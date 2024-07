בחודש מאי האחרון פרסמה השחקנית סקרלט ג'והנסון שהיא מתכוונת לתבוע את סם אלטמן וחברת Open AI על כך שהשתמשו בקולה ללא רשותה במסגרת מודל הבינה המלאכותית GPT 4o. לדבריה, אלטמן פנה אליה פעמיים והציע להשתמש בקולה לטובת המודל, אך היא סירבה. עם זאת, המודל שוחרר לאוויר העולם עם קול דומה מאוד של ג'והנסון.

"כששמעתי את ההדגמה שפורסמה, הייתי המומה. כעסתי ולא האמנתי שמר אלטמן יחפש אחר קול שנשמע כל כך דומה לשלי, עד שהחברים הקרובים ביותר שלי וכלי התקשורת לא יכלו להבחין בהבדל", אמרה ג'והנסון בהצהרה בחודש מאי, עם השקת המודל.

קולה של ג'והנסון, או לפחות אחד שממש דומה לו, משמש כעוזרת קולית אישית בצ'אטבוט הפופולרי של החברה, Open AI. במסגרת השירות ניתן לבחור בין שלושה קולות, כשאחד מהם, זה שגם הוצג בפרזנטציה של החברה, נקרא Sky, מה שמזכיר אולי את שם דמותה של ג'והנסון בסרט Her - סמנת'ה.

בסרט העתידני משחקת ג'והנסון עוזרת אישית קולית שמתאהבת במשתמש שלה, וב-OpenAI לא הסתירו את ההשפעה של הסרט על פיתוח המוצר. בהתאם לקולה של הדמות בסרט, גם קולה של Sky נשמע מעט פלרטטני - לפחות לפי המבקרים שטענו כך אחרי ההשקה. ב-Open AI הקשיבו לביקורת ועצרו אז את השימוש ב-Sky. כמו כן, החברה הצהירה כי "הקול של סקיי הוא לא של סקרלט ג'והנסון, והוא מעולם לא נועד להידמות לשלה. אנו מצטערים בפני גברת ג'והנסון שלא תקשרנו טוב יותר".

כעת ג'והנסון מגבירה את האש נגד אלטמן, ובראיון היא טוענת שהוא היה בהחלט יכול להיות נבל מסרטי מארוול (ג'והנסון כיכבה ביקום הקולנועי בתפקיד האלמנה השחורה). "אולי עם זרוע רובוטית", אמרה הכוכבת לניו יורק טיימס.

"הרגשתי שאני לא רוצה להיות בחזית של זה", אמרה על הסירוב להעניק את קולה לטכנולוגיה החדשנית, "הרגשתי שזה נוגד את ערכי הליבה שלי. גם הרגשתי בשביל הילדים שלי שזה יהיה מוזר".

"זה היה סוריאליסטי", סיפרה ג'והנסון על הרגע שבו הושק המודל עם קולה, "חשבתי לעצמי, 'איך הסתבכתי בזה?'. זה היה מטורף, כל כך כעסתי… אני חושבת שטכנולוגיות זזות מהר יותר ממה שהאגו האנושי השביר שלנו יכול לעבד, ורואים את ההשפעות של זה בכל מקום, במיוחד עם אנשים צעירים", אמרה בביקורת על השלכות הבינה המלאכותית על החברה, "זה כמו גל של אלף-רגל". אגב, ג'והנסון כל כך נוטה להתרחק מטכנולוגיה, שהיא אפילו לא מחזיקה בחשבונות ברשתות החברתיות, כי היא לא רוצה לחלוק את כל מה בחייה עם זרים, לדבריה.