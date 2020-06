הרבה דברים קרו בזמן שעבדתם. בפרק השישי של הסדרה נדבר על ההשקה הדרמטית של אפל, ההדלפה הכי גדולה של מסמכי FBI, הקאמבק של אנונימוס, הצעיר ששם קץ לחייו בעקבות אפליקציית רובין הוד וגם פונקציית התשלומים החדשה של וואטסאפ. אבל לפני כל אלה, נתחיל בנושא הכי חם: החרם על פייסבוק.

השבוע המסויט של מארק צוקרברג

עוד ועוד חברות מצטרפות לחרם המפרסמים על פייסבוק. בשבוע שעבר דיווחנו שענקית הגלידה בן אנד ג'ריז, חברת התוכנה מוזילה ומותג ההלבשה דה נורת' פייס הצטרפו למחאה, ומאז הצטרפו אליהן גם ענקית המזון יוניליוור – ואפילו קוקה קולה. כנראה שזה היה הקש ששבר את גב הגמל, כי פייסבוק התעשתה והבטיחה לסמן פוסטים שמעודדים שנאה, קיטוב וגזענות.

קוקה קולה העולמית מצטרפת לחרם המפרסמים על פייסבוק | צילום: יעקב נעמי, פלאש 90

אם פספסתם, החרם התחיל בתגובה לסירוב של פייסבוק להסתיר את הפוסטים של נשיא ארצות הברית טראמפ, שכינה את המפגינים נגד אפליית האפרו-אמריקאים בתור "בריונים ובוזזים". ארגון NAACP, הליגה למניעת השמצה, יצא בקמפיין שנקרא #StopHateforProfit. הם, מבחינתם, דורשים שפייסבוק תקים ועדה חיצונית שתקבע סטנדרטים מחמירים במטרה לצמצם את ההפצה של תוכן פוגעני. אט אט הצטרפו יותר ויותר חברות לחרם, ופייסבוק החליטה סוף סוף להגיב ביום שישי האחרון.

אבל למה בעצם המחאה כל כך חשובה לתאגידי הענק? האם מדובר במצפן מוסרי, או שמא יש כאן שיקולים אחרים לגמרי? צפו בפרק לדיון המלא.

הנתונים המבלבלים של הקורונה, או: מי לעזאזל צודק?

מספר החולים עולה שוב באופן אקספוננציאלי וקשה שלא לחזור לפאניקה, אבל איך בעצם סופרים את מספר החולים? במוצאי שבת משרד הבריאות דיווח על 362 נדבקים חדשים בלבד, אבל באתר N12 דיווחו על 612. מי צודק? כנראה שבאמת היו 612 נדבקים חדשים באותה היממה, אבל המספר כלל בדיקות חיוביות שנלקחו גם לפני יומיים או שלושה. המסקנה: אף אחד לא טועה, המידע פשוט לא נמסר באופן שקוף מספיק. אם משרד הבריאות עושה מניפולציה בנתונים אחרי שהוא מוסר אותם לאתרי החדשות, אין יותר מדי מה לעשות. זה מוביל לסיפור הבא שלנו על רבקה ג'ונס.

Over 100k sick. My county is projecting 10K cases by July 1st. Thank you Rebecca Jones for providing us with the most accurate information on #FloridaCovidEpicenter pic.twitter.com/BPk5ARjYL6 — Tinalizaa (@tjscooper24) June 20, 2020

ג'ונס היא מדענית נתונים מפלורידה. היא עבדה עבור מחלקת הבריאות של הממשל המקומי, עד שדרשו ממנה לשנות את נתוני התחלואה ולהתאים אותם לאלה שהם מפיצים לציבור. היא, כמובן, לא הסכימה – ופוטרה. בתור נקמה היא החליטה להקים אתר משלה, שמוסר את הנתונים כפי שהם. מספר החולים שלה גבוה בכמה אלפים ומספר המתים בכמה עשרות. כל אדם חשוב במציאות שבה רבים מכחישים את הקורונה וכשמדינות סובלות מתפיסה שגויה של המציאות. אפשר, אגב, לתמוך בה באתר gofundme.

תשלומים בוואטסאפ? לא כל כך מהר

לפני כשבועיים וואטסאפ הכריזה על שירות חדש להעברת כספים שיפעל בברזיל, ואנחנו מיהרנו לבשר לכם על מהפכה בתשלומים המקוונים. אז זהו, שלא: הבנק המרכזי במדינה הודיע שהוא משהה את הפעילות עד להודעה חדשה. למרות שהפרויקט שלהם נעשה בשיתוף פעולה עם ויזה ומאסטרקארד, ולמרות שהם הבטיחו אפס עמלות בין אנשים – הם שכחו לתאם את המהלך עם הבנק המרכזי של ברזיל.

וואטסאפ פיי? לא כל כך מהר | צילום: Piyawat Nandeenopparit, ShutterStock

מדובר בטעות קשה של ברזיל; הרבה יותר קל למסות העברות דיגיטליות, כי יש להן חותמת ברשת. יש סיבה שכל שירותי התשלום המאובטחים והמקוונים האלה צומחים במדינות שלרבים מאזרחיהן בכלל אין חשבון בבנק. בסופו של דבר מדובר בשירות חיוני והכרחי שהיה משפר את החיים של כולנו – ובטח את החיים של תושבי ברזיל.

אנונימוס חזרו לחיים שלנו. רגע, מי אלה בכלל?

לא שמענו מהם הרבה שנים ורבים מטילים ספק בעצם קיומם. מדובר בחברי ארגון אנונימוס, האקרים לבנים שמנסים להנגיש מידע שהשלטונות מנסים להסתיר מהציבור. העניין הוא שאין באמת ארגון כזה; לא תמצאו את המטה שלו בשום נקודה על הגלובוס, וגם לא תוכלו להוריד טופס הרשמה ולפקסס אותו למזכירות. ככה זה: כל מי שהחליט שהוא קם היום מסתורי יכול להתהדר בטייטל "אנונימוס".

אנונימוס במבצע מעורר השראה. רגע, מי אלה בכלל? | צילום: יחסי ציבור

הפעם, כך נחשף במגזין Wired, אנונימוס הצטרפו למחאה בארצות הברית וחשפו יותר מ-250 ג'יגה של מידע על רשויות הביטחון בארצות הברית. מה לא היה שם? מידע על ה-FBI ועל המשטרה ותיעוד של אלפי מעצרים. אף עיתונאי לא מצא בינתיים סיפור מעניין, אבל מה שהכי הזוי בסיפור הזה זה האתר ממנו הם גנבו את המידע, netsential. אנחנו לא רוצים להעליב, אבל אפילו לישראבלוג היה עיצוב יותר מרשים. מפתיע ששם מאוחסן הדאטה של ה-FBI.

האפליקציה הכי חמה של המיליניאל'ס הובילה לטרגדיה

אלכסנדר קירנס, סטודנט בן 20 בארצות הברית, בסך הכל רצה להתעשר כמו כולנו. הוא התקין את רובין הוד, אפליקציה שמאפשרת לכל אדם פשוט להיכנס לשוק ההון, השקיע כמה אלפי דולרים - והתעורר בוקר אחד למינוס אימתני של 730 אלף דולר. הוא החליט לשים קץ לחייו, בלי שהבין שהמינוס היה בסך הכל כשל בממשק. הוא לא הפסיד כסף.

מינוס עצום של 730 אלף דולר: זה מה שאלכס קירנס ראה לפני ששם קץ לחייו | צילום: Twitter/BillBrewsterSCG

רובין הוד היא הדבר הכי מרענן בשוק ההון. היא נתנה אלטרנטיבה לאפליקציות המיושנות והמשעממות, והציעה למילניאלים אפשרות לסחור במניות ובאופציות – ובעצם להרגיש שהם משחקים; ממש כמו לעלות כמה שלבים בדואלינגו ולהרגיש שאתה יודע לדבר את השפה. זה לא מפתיע שהיא התפשטה כמו אש בשדה קוצים, וזה בלי שבכלל הזכרנו שהיא לא גובה עמלות (מעבר למנוי פרו שעולה שבעה דולר בחודש).

רובין הוד מאפשרת לאנשים לשחק עם הכסף שלהם, ובמקרה של קירנס זה נגמר רע. מייסדי החברה הודיעו שהם שבורים וממוטטים בעקבות מותו, והחליטו לתרום 250,000 דולר לאגודה למניעת התאבדויות בארצות הברית; מדובר בכסף קטן ביחס לשווי שלהם, שעומד על שמונה מיליארד דולר. הצעדים הבאים שלהם הם כנראה חשובים יותר, ותוכלו לגלות אותם בסרטון המלא.

וכמה מילים על אפל וההכרזה הדרמטית שלה

בשבוע שעבר חזינו באירוע מרשים נוסף של חברת אפל. זו הייתה אבן דרך חשובה: אירוע וירטואלי לחלוטין ברמה שטרם נראתה, מההתחלה ועד הסוף. אבל מה לגבי ההשקה עצמה? אפל הכריזה שתפסיק להשתמש במעבדי אינטל במחשבים שלה ותעבור למעבדים מתוצרת עצמית. אנחנו לא בטוחים אם זה משעמם עד מוות או מלהיב ברמות, אבל יכול להיות שאפל עשתה זאת שוב ושינתה את עולם המחשבים מקצה לקצה. ימים יגידו.

Apple has announced today the Mac transition from Intel to Apple custom silicon chips. Developers can start building apps today and the first Macs with the new chip will ship later this year. Apple expects a two year transition. pic.twitter.com/fOMm7Guo4m — Apple Hub (@theapplehub) June 22, 2020

