מגפת הקורונה גרמה להרבה שינויים בחיינו, בין היתר באינטראקציה הבין אישית בין בני אדם. שיחות הווידאו חזרו לחיינו בעיקר בזכות אפליקציה אחת - זום. אם לא הכרתם, מדובר בתוכנה המאפשרת שיחות וידאו רבות משתתפים באיכות יחסית טובה. האפליקציה, שהייתה בעיקר פופולרית בקרב חברות הייטק אשר השתמשו בה כדי לקבוע פגישות בינלאומיות, הפכה לנחלת הכלל בגלל הנגיף. וכן, המספרים מדברים בעד עצמם.

האפליקציה כבשה את טבלת ההורדות בחנות האפליקציות של אפל ואנדרואיד והיא שנייה רק לטיק טוק. החברה לא שחררה את מספר המשתמשים שלה, אבל הערכה היא כי מיליונים הצטרפו רק מתחילת 2020. גם המנייה של החברה זינקה בהתאם ואפילו הצליחה להקפיץ מניה נוספת בשם דומה שבכלל לא קשורה לענף. אז עכשיו שכולנו משתמשים בה, איך גורמים לה להיות כיפית ומיוחדת?

ובכן, בטח שמתם לב שבימים האחרונים לא מעט אנשים משתעשעים ברקעים השיחה שהם שמים להם. אם לא הכתרם, כאשר משתמשים באפליקציה במחשב אפשר לשנות את הרקע שלכם ולגרום לחלל להיראות כמו כל מקום בעולם שבא לכם. אז כן, זה לגמרי הזמן להתפרע.

הרשת מלאה ברעיונות מעולים לרקעים לזום, אבל נתחיל קודם כל בעניין הטכני: הרקע, שעובד רק על המחשב אגב, נקבע על ידכם. ישנו סימון של חץ ממש ליד אייקון המצלמת וידאו ובו נפתחות האפשרויות כמו choose virtual background, בדיוק כמו שאתם רואים בתמונה פה למטה:

במסך הבא תוכלו לבחור מהרקעים שכבר בחרתם בעבר או שחברים שלכם השתמשו בהם, כמו שאתם רואים בריבועים בתמונה שלמטה:

אם לחצתם על אופציית בחירת רקע אבל אין שם אף תמונה או סרטון (כי עדיין לא העליתם בעצמכם), פשוט תלחצו על כפתור הפלוס, בעזרתו אתם יכולים לבחור להעלות כל צילום או וידאו שיש לכם על המחשב ולהשתמש בהם כתמונת או סרטון רקע:

אם אתם מחפשים אופציות קלות ומגוונת למגוון רקעים, ישנם מספר רב של אתרים שירשו לכם להוריד בחינם תמונות וסרטונים קצרים לשימוש אישי וגם כמה שישמחו שתשלמו עליהם. לא חסרים מקומות בהם תוכלו למצוא תמונות וסרטונים לשימוש. אם אתם לא בטוחים מה בא לכם מתוך שלל האפשרויות, הנה כמה רעיונות מוצלחים שאספנו עבורכם:

למי שרוצה אווירה שלא מהעולם הזה

נמאס לכם להיות בבית? אין בעיה תורידו רקע עם תמונה של חוף נטוש באיי קיימן, רקע גורדי השחקים של ניו יורק או אפילו איזה ג'ונגל נחמד. בזום אפשר להיות בכל מקום.

Work from home? How about work from Cayman? We’ve created a few Zoom backgrounds to keep those conference calls fun. pic.twitter.com/f6DtwEW17T — Cayman Islands (@Cayman_Islands) March 27, 2020

אם ממש נמאס לכם להיות בבית, אולי אפילו נמאס לכם מכדור הארץ החולה שלנו, אתם תמיד יכולים לעלות על חללית ולעשות שיחת וידאו משם. או פשוט לצאת אל החלל.

Want to add a galactic background to your conference calls or spruce up your desktop with a space wallpaper? Browse and download images for free from https://t.co/ZEGLvXbHbn pic.twitter.com/cag7NtBg9l — NASA JPL (@NASAJPL) March 26, 2020

Looking to spice up your Zoom meetings? Try these backgrounds.



The ISS cupola pic.twitter.com/pVic7fYDPW — AeroDork (@AeroDork) March 27, 2020

למי שרוצה לשלב מציאות עם דימיון או לשדרג את המעמד

רוצים להרגיש סלבס בפגישה? אין בעיה אתם יכולים פשוט להוריד תמונה של הקארדשיאנס ולהציב את עצמכם במקום אחת הדמויות, או לחלופין להיכנס לתוך הסלפי המפורסם של אלן מטקס האוסקר, מהתקופה שבה עדיין היו טקסים.

Its Monday, and Zoom Backgrounds is live!



We're all working from home. Liven up your living room.



fun weekend project from your friends @ambitionsaleshttps://t.co/ncwAuu3vQs pic.twitter.com/KFQx9dWoA5 — brian trautschold (@BTrautschold) March 16, 2020

אבל לא רק אנשים מפורסמים בידיכם, אלא גם מקומות מפורסמים: רוצים לבקר בהוגוורטס? אולי לפגוש דרקון ממשחקי הכס? לשבת בבית קפה של החברים מ"חברים"? אולי להיות בסלון של סיינפלד או במשרד של "המשרד"? פשוט תורידו את הרקע המתאים ואתם שם.

A protip for my fellow professors plunging into online education: Zoom lets you select a "virtual background." I'm looking forward to lecturing at Hogwarts this Spring: pic.twitter.com/LQE93H9LLS — William H. Grover (@wgrover) March 11, 2020

zoom background: @theofficenbc “The Office” blank background #zoombackground pic.twitter.com/MOZX6NpPUZ — zoom backgrounds (@zoombackground) March 28, 2020

אפילו נטפליקס ופוקס התגייסו למען המטרה הנעלה הזאת ונתנו רעיונות מתוך הסדרות שלהן:

if you're in need of a new @zoom_us background... pic.twitter.com/M6HPUwFEua — Netflix US (@netflix) March 24, 2020

Need a @zoom_us background for your meetings?

I've got you fam. pic.twitter.com/PBsac0P36X — FOX (@FOXTV) March 23, 2020

למי שלא מסתפק בתמונת רקע ורוצה יותר

בנוסף לתמונות, כדאי שתדעו שיש לכם גם את האפשרות של וידאו כרקע. גם באופציה הזו תוכלו לשלב כל וידיאו-רקע שמתחשק לכם, הזוי ככל שיהיה. כל מה שאתם צריכים הוא להוריד סרטון למחשב, למשל מיוטיוב, ולחתוך אותו לפי איך שתרצו. אם אין לכם תוכנת עריכה תוכלו להוריד אחת חינמית או להשתמש בבברירת המחדל שיש לכם על המחשב כמו למשל VIDEO EDITOR. אם אתם לא רוצים לערוך את הסרטון, תוכלו להעלות את כל הקובץ כפי שהוא וזום יריץ אותו בלופ אוטומטית. למשל רכבת הרים נוסעת שתגרום לשאר המשתתפים קצת בחילה.

תמיד תוכלו לשלב את עצמכם בסרטון ויראלי ולהכניס את עצמכם, למשל, לתוך הראיון הבלתי נשכח של ה-BBC עם המומחה שפשוט לא הצליח לקבל קצת שקט מהילדים בחדר העבודה.

The perfect Zoom background doesn't ex... pic.twitter.com/FUWgQ6a99k — Noam (@noamliss) March 14, 2020

למי שממש רוצים להשקיע ומרגישים שהם צעד אחד קדימה - תמיד אפשר לצלם את עצמכם מראש עושים מה שבא לכם ולשים את זה בתור רקע. ואם בא לכם להיראות כאילו אתם ממש קשובים לפגישה אבל לעשות שנ"צ על הדרך - גם זה אפשרי.



Zoom pro tip from @DZ : make a video background to have a convincing loop of you looking engaged pic.twitter.com/J6Fj9u9X9K — Steve Sammartino (@sammartino) March 24, 2020

All my @zoom_us meetings from now on thanks to virtual backgrounds!

(I saw someone else do this on twitter, but can't find them to credit) #vCommunity pic.twitter.com/zRVzjs71Px — Tim Smith (@tsmith_co) March 22, 2020

טוב בסדר, צריך גם משהו לרציניים שבינינו לסיום. אז אם אתם ממש בקטע של לעבוד ורוצים רקע מקצועי כי דירת החדר וחצי שלכם לא ממש משדרת עסקים, תמיד תוכלו למקם את עצמכם בתוך משרד גדול ומקצועי או אופן ספייס שדומה ממש לשלכם בעזרת אתרים כאלה.

יאללה, תשתגעו.