בתחילת השנה סיפרנו לכם על קלאב האוס, רשת חברתית חדשה מבוססת אודיו שמאפשרת לנהל שיחות אך ורק בהודעות קוליות. האפליקציה, שזמינה כרגע רק למשתמשי האייפון, זכתה לפופולריות הולכת וגוברת הרבה בזכות המודל שלה, שמאפשר הרשמה אך ורק דרך הזמנה ממשתמש קיים.

המודל הזה גרם לקלאב האוס להפוך לאחת האפליקציות המדוברות בעולם, כשאנשים מוכנים לשלם עשרות דולרים בשביל הזמנה למקום בו נמצאים אילון מאסק, מארק צוקרברג, אופרה ווינפרי, 21 סבאג', דרייק ואפילו איילת שקד ויאיר לפיד; זו, אגב, רק רשימה חלקית של המפורסמים שהצטרפו לפלטפורמה. אבל כמו שההיסטוריה לימדה אותנו, עם ההצלחה מגיעות גם הצרות.

#1 גזענות, אנטישמיות וקונספירציות

כמו כל הרשתות החברתיות, אחת הבעיות המרכזיות עמה מתמודדת קלאב האוס היא בקרה על תוכן. אם נשפוט את ההתרחשויות האחרונות, היא לא ממש מצליחה: בקלאב האוס תמצאו לא מעט חדרי צ'אט עם שיח גזעני, מיזוגני ואנטישמי. אחד המקרים הבולטים אירע ביום כיפור האחרון, כשנפתח חדר צ'אט תחת השם "אנטישמיות ותרבות שחורה". אומנם הכוונות היו טובות, אבל החיבור של שני מיעוטים ועוד ביום שבו יהודים רבים צמים התגלה כטעות גדולה. חדר הצ'אט הפך לפופולרי במיוחד, כשלאט לאט השיח הפך לאנטישמי, עם לא מעט תאוריות קונספירציה נגד יהודים ועל השואה בפרט.

amazing it didn’t even take clubhouse leaving beta before it platformed a room of radical antisemitism on.. the holiest day of the year pic.twitter.com/rGDpxGiW4Q — Will Manidis (@WillManidis) September 29, 2020

בנוסף לשיח האנטישמי, קלאב האוס מתגלה כקרקע פורייה במיוחד למתנגדי חיסונים. בהעדר בקרה על התוכן, הם פשוט לא מפחדים לעבור את הגבול. כשרופאים מהקהילה האפרו-אמריקאית סיפרו על החיסון נגד קורונה והיתרונות שלו, הם זכו ללא מעט תגובות קשות שמאשימות אותם בשיתוף פעולה עם קונספירציה ובקבלת תשלום מחברות האשראי והממשלה. אחת מהן, דוקטור ג'סיקה איסום, סיפרה שקיבלה יותר מ-50 הודעות נאצה באינסטגרם אחרי שעלתה לדבר בקלאב האוס. חלקן כללו איומים על חייה.

#2 האיחוד האירופי

שיח פרוץ הוא לא הבעיה היחידה של קלאב האוס: הרגולטור הצרפתי לפרטיות ואבטחת מידע פתח נגדה בחקירה בעקבות מדיניות הפרטיות של המשתמשים. החקירה תבדוק אם קלאב האוס שומרת על תקנות האיחוד האירופי בנושא (GDPR - General Data Protection Regulation), שנוגעות לכל עסק או ארגון שמחזיק במידע אישי של אזרחי האיחוד. לפי הרגולציה, לרשות המשתמשים עומדת הזכות לגשת לכל המידע שנאסף עליהם, ולתקן, להוריד או להסיר אותו בהתאם לרצונם. לא מדובר באירוע יוצא דופן, אך בהחלט באירוע שעלול להסתבך: קלאב האוס היא חברה אמריקאית עם משתמשים תושבי האיחוד, ולכן גם היא מחוייבת ליישם את התקנות. האם היא עושה את זה? נכון לעכשיו, לא ברור.

#3 פרטיות

קלאב האוס אמנם אוסרת על משתמשיה להקליט את הצ'אטים, אך בפועל זה לא קורה. בסעודיה, שם זוכה האפליקציה להצלחה מסחררת, כבר דלפו מספר שיחות שסיבכו את כל המעורבים. "קלאב האוס מצליחה כי יש המון סעודים שמעוניינים לדון בנושאים שונים שבחברה המקומית יכולה להיחשב לטאבו", סיפר אמאני אל-אחמדי, אקטיביסט סעודי-אמריקני שערך שיחה בנושא גזענות ונאלץ לשאת בהשלכות.

הצ'אט של אל-אחמדי הפך לשיחת היום בטוויטר אחרי שהדלפות חשפו את הזהות והדעות של המשתתפים, שחשבו שהם מוגנים. במקרה אחר, צ'אט בנושא האקטיביסטית הסעודית לוג'יין אל-הד'לול נסגר אחרי שמשתתפים איימו לחשוף את זהותם של משתתפים אחרים שתמכו בה, מה שעלול היה לסבך אותם עם הרשויות המקומיות. "זו פלטופרמה חדשה ויש הרבה דאגות בכל מה שקשור לאבטחת המידע והפרטיות", אמר אל-אחמדי.

الأخ أحمد الجبر في كلوب هاوس يروي قصة شقته بتركيا والضمير #مسلم_البراك pic.twitter.com/zWrYDSs1i7 — صريح بزمن محظور (@saad777n) March 17, 2021

קלאב האוס אכן זוכה לפופולריות גוברת, אבל נראה שבשביל להפוך לכוח משמעותי באמת, היא תהיה חייבת לפתור את בעיות היסוד. אחרי הסערה של וואטסאפ, ברור שהמשתמשים כבר לא מוכנים לספוג פגיעה בפרטיות, דלף מידע ושיח שנאה. תשאלו את פייסבוק, שמאבדת מכוחה מדי יום.