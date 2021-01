השבוע (שלישי) נחשפנו שוב לכוחו האדיר של אילון מאסק, שמצליח בציוץ אחד קטן לגרום לתזוזות אדירות בשוק המניות ולשנות סדרי עולם. זמן קצר אחרי שהאיש העשיר בעולם צייץ "אני די אוהב את etsy", המנייה של החברה, שמפעילה אתר אינטרנט למכירת עבודות יד, קפצה בעשרה אחוזים.

זו לא הפעם הראשונה שמאסק מזעזע את הבורסות השונות. לאורך השנים, הציוצים של המיליארדר שייסד את טסלה גרמו לשינויים כבירים. אז לפני שמאסק יעשה את זה שוב, חזרנו לכמה מהציוצים המפורסמים ביותר שלו.

הגולשים של רדיט העיפו מנייה למעלה, מאסק הוסיף שמן למדורה

אחד הסיפורים החמים של התקופה האחרונה הוא הסיפור של גיימסטופ. המנייה, שנסחרה תחילה ב-17 דולר, הפכה לנושא חם בפורומים של רדיט (Reddit) ומהר מאוד זינקה למחיר של 145 דולר. בדיוק אז, הגיע אילון מאסק והוסיף עוד שמן למדורה.

כל מה שהמיליארדר עשה זה לצייץ "Gamestonk!" ולהוסיף קישור לאותו שרשור ברדיט. בכך הוא הקפיץ מיידית את מחיר המנייה לאזור 200 דולר. נכון לכתיבת שורות אלה אגב, המנייה עומדת על מחיר של 357 דולר, יותר מפי 20 מהשווי שלה כשהחל הדיון ברדיט.

שתי המילים שהקפיצו מנייה ב-1,500 אחוזים

סערת תנאי השימוש החדשים של וואטסאפ, שביקשה מהמשתמשים לאשר את העברת המידע שלהם לפייסבוק, גרמה ללא מעט אנשים לחפש אלטרנטיבות. אחד מהם הוא אילון מאסק, שהמליץ לעוקביו בטוויטר – "תשתמשו בסיגנל" – ואין ספק שהם הקשיבו.

מאסק לא רק גרם להסתערות על אפליקציית המסרים המוצפנת ולעומס חסר תקדים על השרתים, אלא גם גרם למנייה של "Signal Advance" לזנק בלא פחות מ-1,500 אחוזים ביממה.



הציוצים שמחקו 14 מיליארד דולר

בסדרת ציוצים מוזרה במיוחד במאי 2020, מאסק גרם למניית החברה שלו טסלה להתרסק ב-10 אחוז. זה התחיל בציוץ בו מצהיר שהוא מוכר את כל הרכוש שלו והמשיך בציוץ בו טען כי "מחיר המנייה של טסלה גבוה מדי".

התוצאה? צלילה של 10 אחוז במחיר המנייה, מחיקת 14 מיליארד דולר משווי החברה והקטנת חלקו של מאסק ב-3 מיליארד. באותה סדרת ציוצים ביזארית הוא הוסיף: "אני לא צריך כסף, אני מקדיש את חיי למאדים ולכדור הארץ, רכוש פשוט מאט אותך", מה שמחזק את ההשערות שהמיליארדר היה קצת מסטול כשצייץ את זה.





הציוץ שעצבן את רשות ניירות הערך

ב-2018 עורר מאסק דרמה גדולה בטסלה, כשצייץ שהוא שוקל להפוך את החברה לפרטית - כך שבעלי המניות יוכלו למכור את מניותיהם עבור 420 דולר. הדבר הקפיץ את מחיר המנייה ב-11 אחוז, אבל זה ממש לא נגמר שם.

בראיון שהעניק ל"ניו יורק טיימס" טען המייסד כי קרן השקעות של ממשלת סעודיה נמצאת במו"מ עם טסלה, אך כעבור שבועיים עדכן שהתוכנית ירדה מהפרק. ברשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) לא ממש אהבו את זה וטענו שמאסק פרסם הצהרות שקריות ומטעות, הונה משקיעים ועבר על תנאי הרגולוציה, מאחר ששיתף מידע ברשתות החברתיות בטרם עדכן את המשקיעים.

בעקבות הסערה, הצדדים הגיעו להסדר לפיו מאסק וטסלה ישלמו 40 מיליון דולר קנס ומאסק יפרוש מתפקידו כיו"ר החברה. בנוסף, המיליארדר נדרש לקבל אישור מעורך דין לפני שהוא מצייץ בנושא החברה.

אחרי שמאסק הפר את ההסכם, הצדדים הגיעו להסכם חדש שבמסגרתו נאסר עליו לפרסם ברשתות החברתיות (כולל בבלוג של טסלה) מידע רב, בין השאר על נושאים כספיים, תחזיות, מיזוגים, רכישות ואחזקות שונות של טסלה, בלי שקיבל לכך אישור משפטי מעורכי הדין של יצרנית המכוניות החשמליות.