ויראלי: האם שכן ירה זיקוקים מרחפן על שכן שלו?

רוב הסיכויים שגם אתם נתקלתם ביממה האחרונה בסרטון ויראלי שמופץ ברשתות החברתיות הכולל רחפן סורר שיורה זיקוקים לעבר קבוצת אנשים בברזיל. במסרים שהופצו נטען כי אדם שעלה לו ממסיבת קריוקי רועשת שערך השכן שלו, שלח רחפן עם זיקוקים לעברו ובכך שיבש את המסיבה. הבעיה היחידה היא שזה פשוט לא נכון, אבל אל תרגישו יותר מדי רע עם עצמכם, כי אם חשבתם שהסרטון אמיתי, אתם ממש לא לבד - הסרטון צבר יותר ממיליון צפיות בטוויטר לבד מאז עלה שם לראשונה. אז מה בעצם קרה שם באמת? הסרטון עלה לראשונה ביוטיוב וצבר יותר מ-700 אלף צפיות. משם הוא התגלגל לאתרי חדשות בשפה הפורטוגזית ומשם הדרך שלו לרשתות החברתיות הייתה סלולה. אבל לדבריו של לוקאס אלברט, פרופיל אינסטגרם שמחזיק ביותר משני מיליון עוקבים וידוע במתיחות אכזריות במיוחד, מדובר בזיוף. View this post on Instagram A post shared by LUCAS ALBERT (@eulucasalbert) on Jul 13, 2019 at 4:28pm PDT אחת המתיחות הידועות של אלברט, שצברה יותר מ-700 אלף צפיות, היא זו בה הוא מזייף התקף לב באמצע קניון סתם בשביל להפחיד מישהו. "הרבה אנשים מכירים אותי, ויודעים שאני עורך את כל הסרטונים שאני מעלה", סיפר אלברט לכתב ה-BBC והודה שמדובר בעוד אחד מהפעלולים המתוכננים בקפידה שלו. בכיתוב של סרטון הרחפן כתב אלברט "החברים שלי עשו ברבקיו ברחוב והם לא הזמינו אותי. צפו במה שעשיתי להם - הטרלה מושלמת משום מקום". אז למה בכל זאת הפעם כל העולם חשב שמדובר בסרטון אמיתי? מסתבר שאלברט עצמו שלח את הסרטון למספר כלי תקשורת בשפה הפורטוגזית, שפרסמו את הסיפור הבדוי ופתחו צוהר לכלי תקשורת אחרים לדווח עליו כאילו מדובר בסיפור אמיתי. עד שמישהו שם לב שמדובר בשקר אחד גדול, הוא כבר הספיק להתגלגל לשפה האנגלית ולצבור מיליוני צפיות. {title}





