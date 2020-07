זה רשמי: למארק צוקרברג לא אכפת מה חושבים עליו. רק בחודש האחרון הוא אמר בשיחה פנימית לעובדיו שאלפי החברות שמחרימות את פייסבוק עוד יחזרו לפרסם בה; אבל עכשיו יש לנו הוכחה בלתי ניתנת לערעור לכמה שלא אכפת לו מה אתם אומרים עליו.

בסוף השבוע האחרון (שבת) הוא ביקש ליהנות מהשמש באי קאואיי שבמדינת הוואי ויצא לסשן גלישה מטורלל. שם הוא נתפס בעין המצלמה בתמונה שהפכה לוויראלית תוך זמן קצר, בגלל שהוא טבל לא רק במי הים - אלא בקרם הגנה.

I think Mark Zuckerberg used just the right amount of sunscreen pic.twitter.com/REhetiYMuo — Rebecca T. Kaplan (@RebeccaTKaplan) July 20, 2020

מסכן מארק צוקרברג עכשיו הולכים לטרגט אותו בקורסים לפנטומימה pic.twitter.com/FGHkeYi6fS — Reshef Shay (@Rereshef) July 20, 2020

"אני חושבת שמארק צוקרברג השתמש בדיוק בכמות הנכונה של קרם הגנה", צייצה גולשת בטוויטר, שהעלתה תמונה שלה עם שכבה עבה במיוחד של קרם הגנה על הפנים. רבים אחרים השוו אותו לדמות של דאטה ממסע בין כוכבים – אך ישנם גם כאלה שהתייחסו לישבנו של צוקרברג: "מארק צוקרברג גולש בהוואי עם יותר מדי ישבן".

Mark Zuckerberg watching the world burn cause of a website he made pic.twitter.com/ZYOwRmPHPI — pauly casillas (@PaulyPeligroso) July 20, 2020

Can't stop looking at this picture of Mark Zuckerberg surfing pic.twitter.com/hnQ4hzBkMg — keir (@Kingkeir) July 20, 2020

Mark zuckerberg is that really you?

Joaquin phoenix's career is at stake pic.twitter.com/k88akoB5Lt — Abhishek Dwivedi (@abhishek150898) July 20, 2020

המיליארדר היהודי בן ה-36 נתפס בעדשת המצלמה כשהוא על גלשן אלקטרוני בשווי 12,000 דולר. אם התמונות לא מביכות מספיק, שותפו של צוקרברג לסשן הגלישה היה הגולש המפורסם (והשזוף) קאי לני.

No one has ever seen Mark Zuckerberg and the ghost from Spirited Away in the same room, just saying pic.twitter.com/RZ54gjcHJz — Brent Peabody (@brent_peabody) July 19, 2020

google photos of mark zuckerberg over the years and you can see the human leave his body year by year pic.twitter.com/qXbQG15RNa — Sana Saeed (@SanaSaeed) July 19, 2020

Which is thicker: the layer of sunscreen on Mark Zuckerberg’s face or that ass? pic.twitter.com/x1bQsafNpe — Barrington (@barringtonlee) July 19, 2020

אגב, גם מאחורי התמונות הוויראליות והמשעשעות הללו מתרחשת דרמה רצינית יותר. נוכחותו של צוקרברג באי קאוואי שבהוואי מדאיגה לא מעט מהמקומיים. לפי פורבס, הוא שילם 100 מיליון דולר עבור נכס בגודל 3,000 דונם, אותו הוא רכש בשנת 2014. שלוש שנים אחר כך הוא רכש נכס נוסף עבור 45 מיליון דולר.

בשנת 2016 פרצה מחלוקת קשה, אחרי שצוקרברג החליט לבנות חובה מסביב לנכס שלו – וחבר למשפחה מקומית כדי לתבוע את הנכסים המקיפים אותו. מיה ברייר (Mia Brier), מקומית באי, פתחה לאחרונה עצומה באתר change.org שמטרתה "לעצור את הקולוניאליזם של צוקרברג". עד כה חתמו על העצומה לא פחות מ-800 אלף גולשים.