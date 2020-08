הבשורה על נרמול היחסים עם איחוד האמירויות הערביות הפתיעה את כולנו והיא ללא ספק משמחת, אך לצערנו, היא גם פתחה צוהר להפצת פייק ניוז ברשתות החברתיות. בסוף השבוע האחרון נפוצו סרטונים בהם נראה רובוט המשמש לכאורה בתור שומר הראש של מלך בחריין, המדינה הבאה במפרץ שעשויה להכריז על נרמול היחסים עם ישראל. הסרטון שבר את הרשת במהרה; הרוחות בטוויטר געשו, ואפילו הקומיקאית תום יער פרסמה את התיעוד בסטורי שלה: "רוצות לצחוק מאוד? שלחו לי: זה האמיר/מלך של בחריין ויש לו שומר ראש רובוט".

תום יער על הרובוט טיטאן | צילום: tomyaar/Instagram

ככל הנראה, השמועה התחילה מציוץ של רושאן אבייסינגה שזכה ליותר מעשרים אלף לייקים ועשרת אלפים ריטוויטים. "מלך בחריין הגיע לדובאי עם שומר הראש הרובוט שלו, המצויד במצלמות וברובים. הטכנולוגיה מתקדמת מהר יותר מאי פעם. עכשיו יתכן שפוליטיקאים יזמינו את זה אף הם", כתב.

King of Bahrain arrives in Dubai with his robot bodyguard fitted 360 with cameras and in built pistols. Technology moving very fast than ever in history. Now politicians might order this too pic.twitter.com/YK8aI65z4N — Roshan Abeysinghe (@RoshanCricket) August 14, 2020

בדיקת NEXTER העלתה שהאמת קצת אחרת, ואיך לא – מאכזבת. התיעוד הוא בכלל מכנס הביטחון אידקס (Idex) שנערך באבו דאבי בשנת 2019; הרובוט הוא לא שומר הראש של אף אחד; והאיש שהרובוט עוקב אחריו הוא לא מלך בחריין, לא אמיר דובאי, לא גורם בכיר באיחוד האמירויות הערביות, ובטח שלא פרסונה רלוונטית להיסטוריה שנרשמה במזרח התיכון בסוף השבוע האחרון.

בסרטון אחר ונאמן יותר למציאות שהופץ גם הוא ברשת, ניתן לראות את הרובוט "טיטאן" (Titan) בקונטקסט המקורי והנכון. באתר האינטרנט "Gulf News" (חדשות המפרץ) נכתב כי בתערוכה שהתקיימה בפברואר 2019 השתתפו יותר מ-1,310 יצרניות בתעשיית הנשק והביטחון. הרובוט, ששוקל 60 קילוגרם ומתנשא לגובה של 2.5 מטרים, הוא פרי יצירתה של החברה הבריטית Cyberstein. בתיעוד מן התערוכה ניתן לראותו מברך את המבקרים בערבית ובאנגלית, והשליטה שלו בשפה לא מפתיעה: הופעת הבכורה שלו באיחוד האמירויות נרשמה כבר בשנת 2018, והוא אפילו "הצטלם" על גג הבורג' ח'ליפה המפורסם.