בתו של ביל גייטס, ג'ניפר, קיבלה בסוף השבוע האחרון את מנת החיסון הראשונה נגד קורונה. כמו רבים מאיתנו, גם היא שיתפה עם הגולשים תמונה שמציגה כמה היא גיבורה – אבל היא גם ניצלה את ההזדמנות כדי להפריך כמה מתיאוריות הקונספירציה שמתנגדי החיסונים מייחסים לאביה. לא לפני שהיא הביעה את הערכתה לצוותים הרפואיים ולחברות התרופות שפיתחו את החיסונים, כמובן.

"לצערי, החיסון לא השתיל במוח שלי את הגאונות של אבא. לו רק חיסוני mRNA יכלו לעשות את זה", כתבה בפוסט באינסטגרם ביום שישי האחרון. "אני עדיין אעטה מסכה (או שתיים!) אחרי שאקבל את המנה השנייה. מקווה שאתם מבינים למה גם בלי הסבר", הוסיפה.

ג'ניפר בת ה-24, סטודנטית לשנה שניה בבית הספר לרפואה שמסופח לבית החולים מאונט סיני בעיר ניו יורק, היא הבכורה מבין שלושת הילדים של ביל ומלינדה. ביל גייטס, אחד ממייסדי מיקרוסופט ובין האנשים העשירים בעולם, תורם כבר שנים לפיתוח חיסונים באמצעות הקרן שהקים עם אשתו מלינדה.

בהתאם, הוא הפך למוקד של לא מעט תיאוריות הזויות למדי – כשהאחרונה שבהם טוענת שהוא מעודד התחסנות נגד קורונה כדי להחדיר לאנשים צ'יפ מעקב. אגב, גייטס עצמו קיבל את המנה הראשונה בחודש שעבר.