השחקן והקומיקאי היהודי-בריטי,סשה ברון כהן מצטרף לחרם על פייסבוק. אתמול (שלישי) הוא צייץ בטוויטר דברים שאינם משתמעים לשתי פנים: "הדבר היחיד שמבעית יותר ממארק צוקרברג גולש עם פנים לבנות... זו העליונות הלבנה והשקרים שפייסבוק מפיצה בכל יום. ביום רביעי ה-16 בספטמבר אני מקפיא את חשבון האינסטגרם שלי כדי להגיד למארק: #StopHateForProfit. מי בפנים?". הציוץ הפך בינתיים לויראלי, וצבר 14,000 לייקים ו-2,100 ציוצים מחדש.

The only thing more terrifying than Mark Zuckerberg surfing in whiteface...



Is the white supremacy and lies Facebook spreads every day.



This Weds Sept 16 I’m freezing my Instagram to tell Mark to #StopHateForProfit.



Who’s in?! pic.twitter.com/nM5VB9YVZd — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) September 14, 2020

כזכור, בסוף חודש יוני הכריזו מאות חברות אמריקניות כי יחרימו את פייסבוק ולא ישלמו לה עבור קידום פרסומות. הקמפיין, שנשא את השם StopHateForProfit (די לשנאה עבור רווח), החל לאור ההפגנות והעימותים שהבעירו את ארצות הברית בחודש יוני בעקבות מותו של ג'ורג' לויד. את הקמפיין הובילו אז ומובילים גם היום ארגוני זכויות אדם כמו הליגה נגד השמצה וה-NAACP (האיגוד הלאומי לקידום אנשים צבעוניים); הם הצליחו לגייס חברות ענק כמו קוקה קולה, יוניליבר, סטארבאקס, פורד ובן אנד ג'ריז, אך לא הצליחו להסב לפייסבוק נזק משמעותי. לעתים היה נראה כלפי חוץ שפייסבוק מתייחסת לחרם ברצינות ומנסה לשנות את דרכיה; צוקרברג וסגינתו שריל סנדברג אף קיימו שיחת זום ארוכה עם מארגני המחאה. יחד עם זאת, בשיחות פנימיות אמר מייסד ומנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג לעובדיו שהמפרסמים עוד יחזרו – והוא צדק.

אלא שעכשיו החליטו מארגני המחאה לשנות כיוון. השבוע (שני) הם הכריזו שיחלו בקמפיין חדש, כשהפעם הם ינסו למנוע מחברות ומסלבס וממשתמשים בולטים אחרים לפרסם פוסטים באינסטגרם. הסיבה המוצהרת, אגב, היא שפייסבוק לא הסירה דף שעודד אמריקאים לבנים וחמושים לצאת לרחובות קנושה שבוויסקונסין, אחרי ששוטרים ירו שבעה כדורים בגבו של ג'ייקוב בלייק, גבר שחור בן 29.

אז איך כל זה קשור לסשה ברון כהן? מסתבר שהוא נחשב למבקר בולט של פייסבוק ושל מארק צוקרברג; בנובמבר 2019 אמר שאם פייסבוק הייתה קיימת בשנות השלושים, היא הייתה מאפשרת להיטלר לקדם את הפתרון שלו לבעיה היהודית.

‘If Facebook were around in the 1930s, it would have allowed Hitler to post 30-second ads’ — Listen to Sacha Baron Cohen slam the social media industry for facilitating the spread of hate, lies, and conspiracies pic.twitter.com/QinOnNRvxv — NowThis (@nowthisnews) November 22, 2019

לא מפתיע, אם כן, שהוא בחר באחת התמונות המביכות ביותר של מייסד פייסבוק, שצולמה באמצע חודש יולי בעת ששהה בחופשה בהוואי. בתמונה ניתן לראות את צוקרברג גולש עם כמויות מסחריות של קרם הגנה על הפנים; התיעוד שבר את הרשת, וכנראה שלא ממש עשה טוב ליחסי הציבור של צוקרברג, שנתפס גם כך כדמות רובוטית במיוחד.