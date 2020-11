View this post on Instagram A post shared by charli d’amelio (@charlidamelio)

האם קריירת הטיקטוק של האחיות ד'אמליו הגיעה לקיצה? צ'רלי ודיקסי, הכוכבות הגדולות ביותר ברשת החברתית הפופולרית, נמצאות בימים האחרונים במרכזה של סערה שגרמה להן לאבד יותר ממיליון עוקבים.

הסערה התחילה בעקבות הפרק האחרון של סדרת היוטיוב שלהן, שתיעד את האחיות בארוחת ערב משפחתית אליה הוזמן גם אמן המייקאפ ג'יימס צ'ארלס. אותה ארוחה קיבלה תפנית מפתיעה, כששתי האחיות התלוננו על המנה הספרדית המסורתית שהכין השף אהרון מיי: פאייה עם חלזונות.

ברגע שדיקסי גילתה שהיא אוכלת חלזונות, השתיים השמיעו קולות של גועל – ודיקסי רצה מהשולחן כדי להקיא בחצר. "זו פאייה קלאסית, למעשה זה קמע למזל טוב", ניסה השף להסביר, אך זה לא עבד: אחרי שדיקסי ברחה מהשולחן ואימה נזפה בה, צ'רלי פנתה למיי ושאלה אם היא יכולה לקבל נאגטס בצורת דינוזאורים.

כצפוי, הגולשים שעוקבים באדיקות אחרי ההתפתחויות בחייהן של צ'רלי ודיקסי התאכזבו מאוד מ"ההתנהגות חסרת הכבוד" של השתיים ומהזלזול הבוטה שהפגינו כלפי השף. ואם הבור שהן כרו לעצמן לא מספיק, בוודאי תשמחו לשמוע שצ'רלי הצליחה לעצבן את הגולשים עם התבטאות נוספת על מספר העוקבים שלה.

כידוע, צ'רלי ד'אמליו היא אושיית הטיקטוק המצליחה ביותר, כשכבר בימים הקרובים היא צפויה להיות הראשונה שחוצה את רף 100 מיליון העוקבים ברשת החברתית הצעירה. יחד עם זאת, ייתכן שקצב העלייה לא ממש מספק אותה: באותו הפרק היא אמרה לאורח ג'יימס צ'ארלס שהיא הייתה רוצה שיהיה לה "עוד זמן" כדי להגיע ל-100 מיליון עוקבים, כך שזה יקרה "בדיוק שנה אחרי שהגעתי למיליון עוקבים". צ'ארלס ענה בתגובה: "95 מיליון זה לא מספיק לך?", והיא ענתה: "רק אמרתי שאני אוהבת מספרים זוגיים". ההתבטאויות הלא מוצלחות של האחיות לבית ד'אמליו כל כך עיצבנו את הגולשים, שרבים מהם עשו אנפולואו בכמויות ואף מיהרו להכריז ש"צ'רלי ד'אמליו מבוטלת".

לפי המגזין הכלכלי פורבס, האחיות צ'רלי ודיקסי מרוויחות כמעט שבעה מיליון דולר בשנה הודות לעבודתן ברשת החברתית, אז מובן שסרטוני ההתנצלות וההבהרה הגיעו מהר מאוד. "אני אסירת תודה עבור כל ההזדמנויות שקיבלתי. אף פעם לא רציתי להתפרש בתור אדם חסר כבוד, בטח לא בגלל קליפ באורך 15 שניות שהוצא מהקשרו", אמרה דיקסי בסרטון תגובה שהעלתה ביום חמישי האחרון בטיקטוק שלה. "הצוות שלי יודע שאני מקיאה הרבה. אני יכולה להקיא רק מהמחשבה על הטעם של משהו. כשהם ראו את החלזונות, הם אמרו 'או, בואו נראה אם אנחנו מצליחים להוציא ממנה תגובה' אני אוהבת את השף ואף פעם לא הייתי מזלזלת בו בשום צורה, ואולי כדאי לא לשפוט את האישיות של אנשים בגלל סרטון באורך 15 שניות".

@dixiedamelio

התגובה שהעלתה האחות המפורסמת יותר, צ'רלי, הייתה כבר נחרצת יותר. בשידור חי באינסטגרם היא הצהירה שהיא "מטילה ספק ברצונה להישאר באפליקציה", בעקבות תגובות הנאצה הרבות שהיא מקבלת מאנשים "שמזלזלים בעובדה שאני עדיין בן אדם". "אני יודעת שזו הולכת להיות בדיחה ענקית עבור כל מי שרואה את זה, אבל בסופו של דבר, פשוט תהיו נחמדים", היא הוסיפה.

tomorrow i will be back posting normal content with a smile on my face! at the end of the day i know i am a good person with a good heart and i will never change that about myself. i love you all!! — charli d’amelio (@charlidamelio) November 20, 2020

ביום שישי האחרון, כנראה אחרי שנרגעה מעט, צייצה בטוויטר: "מחר אחזור לפרסם תוכן רגיל עם חיוך על הפנים! בסופו של דבר אני יודעת שאני בן אדם טוב עם לב טוב ואני לעולם לא אשתנה. אני אוהבת אתכם!". למקרה שדאגתם, מונה העוקבים שלה חזר לעלות ואכן יגיע בקרוב ל-100 מיליון.

@charlidamelio THANK YOU ALL SO SO SO SO MUCH FOR 99 MILLION I CANNOT WAIT TO SHARE WHAT I HAVE IN STORE FOR YOU ALL VERY SOON!! I LOVE YOU