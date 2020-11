בידיעתו של האפיפיור פרנציסקוס? חשבון האינסטגרם הרשמי של מנהיג העולם הנוצרי עשה לייק, לכאורה, לתמונה של נטליה גאריבוטו, דוגמנית ברזילאית בת 27 – רק כדי להסיר אותו דקות ספורות לאחר מכן.

בתמונה המדוברת, שזכתה ליותר מ-120 אלף לייקים, גאריבוטו נראית כשהיא נשענת על לוקר כשלגופה חצאית חושפנית במיוחד. הזריזים שעוקבים אחרי חשבונה של הדוגמנית הופתעו לראות את שם המשתמש של האפיפיור ברשימת הלייקים – ומיהרו לעשות צילום מסך ולתעד את הפדיחה. למרות שלא ברור האם התמונה אותנטית – שכן קל מאוד להוסיף ולהסיר שמות מרשימת הלייקים באינסטגרם לצורך תמונה – הגולשים בכל זאת הסתערו על השלל.

Pope Francis is horny as hell pic.twitter.com/znGdgyJWLv — Barstool Sports (@barstoolsports) November 13, 2020

גם אם התיעוד אמיתי, אין צורך לומר שהאפיפיור פרנציסקוס הוא ככל הנראה לא זה שמפעיל את החשבון שלו. אם הלייק אכן נעשה, ככל הנראה מדובר בעובד סורר ששכח שהוא גולש דרך חשבונו הייצוגי של ראש הכנסייה הקתולית.

הדוגמנית עצמה, גאריבוטו, שמפעילה דף אינסטגרם עם יותר מ-2 מיליון עוקבים, מיהרה גם היא לנצל את 15 דקות התהילה שלה. "לפחות אני אלך לגן עדן", כתבה בטוויטר שלה בתגובה לצילומי המסך שמסתובבים ברשת.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

אם זה לא מספיק, בחשבון האינסטגרם שלה היא אף העלתה סרטון תגובה – בו ניתן לראות את הלייק של פרנציסקוס, ומיד לאחר מכן עריכה של אותה התמונה המפורסמת – כשהפעם איש הדת נצמד אל הדוגמנית.