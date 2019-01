הציוץ של דובר צה"ל

Iran, you seem to be lost. Here: pic.twitter.com/ByrDyUjWDr

לאחר התקיפה הישראלית בדמשק, בטוויטר של דובר צה"ל החליטו לפרסם אמש (שני) מפה ועליה איור. "איפה איראן צריכה להיות" נכתב ו"איפה איראן נמצאת". הציוץ גרם למלחמה - מלחמה של תגובות וצחוק על חשבונם.

חלק מהתגובות היו משעשעות וצחקו על הדרך בה בחרו בצה"ל לציין את המעורבות האיראנית בסוריה, לצד זה כמובן, היו תגובות אנטישמיות ומסיתות נגד המדינה.

Where Israel wants to be VS where it belongs pic.twitter.com/SdJguT6TGr