המתעמלת סימון ביילס פרשה אתמול (שלישי) בסערה מהמשחקים האולימפיים בטוקיו כדי להתמקד בבריאות הנפשית שלה. האתלטית האגדית, שזכתה בשש מדליות אולימפיות, היממה את הצופים ואת הפרשנים כאחד, וכבר עכשיו נראה שהאירוע ייחרט בזיכרון הציבורי מהתחרות ביפן. אך בשעה שכמה פובליציסטים קוטלים אותה – נראה שהיא זוכה לאהדת הגולשים, ובענק.

*NEW COLUMN*

Sorry Simone Biles, but there’s nothing heroic or brave about quitting because you’re not having ‘fun’ – you let down your team-mates, your fans and your country.https://t.co/gxNC7kOMN2 pic.twitter.com/eIlZsqqRHo — Piers Morgan (@piersmorgan) July 28, 2021

"סליחה, סימון ביילס, אבל אין שום דבר הירואי או אמיץ בלפרוש מהתחרות כי את 'לא נהנית'", כתב הפובליציסט הבריטי פירס מורגן בטוויטר ובטור באתר החדשות "דיילי מייל". "איכזבת את חברי הקבוצה שלך, את המעריצים שלך ואת המדינה שלך", הוא הוסיף. והוא ממש לא היחיד ששופט אותה: גם דינש ד'סוזה (Dinesh D’souza), סופר ויוצר אמריקאי אולטרה-שמרן, כתב לפני שעה קלה: "האהדה לה זוכה ביילס גם אחרי שהיא פורשת היא מטאפורה לאופן שבו שהשמאל יתייחס לשקיעתה של אמריקה... גם אז הם יצעקו 'ווהו, תסתלו עלינו. אנחנו מנצחים!'".

Charlie Kirk calls Simone Biles a "selfish sociopath" and a "shame to the country"



"We are raising a generation of weak people like Simone Biles" pic.twitter.com/yDLtblAS35 — Jason Campbell (@JasonSCampbell) July 27, 2021

זה לא עוצר כאן: צ'רלי קירק, שדר רדיו שמרן שהקים את הארגון הימני TPUSA ("נקודת מפנה ארה"ב"), אמר בתוכניתו שהיא "אנוכית, ילדותית, בושה למדינה וסוציופתית. היא נתנה מתנה לרוסים. סימון ביילס הראתה לכל האומה שברגע שדברים נעשים קשים, היא התנפצה למיליון חתיכות".

למרות התגובות הקשות של אותם פובליציסטים פופולריים, נראה שהגולשים עומדים לצידה של סימון – וההוכחה האולטימטיבית לכך היא בחשבון האינסטגרם שלה (simonebiles), שהפך לוויראלי במיוחד ביממה האחרונה. לפי האתר SocialBlade, שמספק סטטיסטיקות על רשתות חברתיות, מניין העוקבים של ביילס עמד על 4.729 מיליון לפני יומיים (שני) – וכעת הוא עומד על 5.35 מיליון. מדובר בעלייה של יותר מחצי מיליון עוקבים תוך פחות מ-48 שעות - מה שללא ספק מצביע על תמיכה עולמית גורפת.

View this post on Instagram A post shared by Simone Biles (@simonebiles)

גם חשבון הטוויטר שלה, שכולל קצת פחות ממיליון וחצי עוקבים, רשם עלייה בולטת, עם 140 אלף מצטרפים חדשים מחצות.