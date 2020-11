פטריק קווין, אחד המייסדים של הקמפיין הוויראלי ברשת להגברת המודעות ל-ALS, הלך לעולמו במהלך סוף השבוע (שבת) בגיל 37, שבע שנים אחרי שאובחן עם המחלה. "בצער רב אנחנו משתפים כי פטריק הלך לעולמו מוקדם יותר בבוקר", נכתב בדף הפייסבוק Quinn for the Winn. "הוא היה עבורנו ברכה בכל כך הרבה דרכים. תמיד נזכור אותו עבור ההשראה והאומץ שהפגין במאבק ב-ALS".

לפי פרסומו של קווין, הוא אובחן עם ALS ב-8 במרץ 2013. כמעט שנה וחצי מאוחר יותר, בקיץ 2014, הוא עזר ליצור את אתגר דלי הקרח שהפך לוויראלי במיוחד ברשתות החברתיות, וסחף מאות סלבס ואנשי ציבור, וביניהם ביל גייטס ומארק צוקרברג. במסגרת האתגר, שמזוהה גם עם שחקן הבייסבול המנוח פיט פרייטס שהלך לעולמו בסוף השנה שעברה בגיל 34, הגולשים התבקשו לשפוך על עצמם דלי מלא בקרח, להזמין חברים נוספים לאתגר – ולתרום לחקר המחלה. האתגר הגיע גם לישראל, כשסלבס כמו גל גדות ואייל גולן לקחו בו חלק.

קמפיין ההתרמה שאותו ייצג קווין הצליח לאסוף יותר מ-220 מיליון דולר לחקר המחלה הניוונית הסופנית ALS, בעברית "מחלת לו גריג", "טרשת אמיוטרופית צידית" או ניוון שרירים. "אתגר דלי הקרח האיץ באופן דרמטי את המלחמה ב-ALS, הוביל לגילויים מחקריים חדשים, הרחבת הטיפול בחולים והשקעה גבוהה יותר מצד ממשלת בריטניה", נכתב על ידי אגודת ה-ALS בטוויטר.

(1/4) We are deeply saddened to share that Pat Quinn, co-founder of the ALS Ice Bucket Challenge passed away at the age of 37. Pat was diagnosed with ALS in 2013 and went on to help popularize the greatest social media campaign in history. pic.twitter.com/c5PiZHRZbE — The ALS Association (@alsassociation) November 22, 2020

"פאט המשיך להגביר את המודעות ולאסוף תרומות למען המאבק במחלה. מחשבותינו עם משפחתו, עם חבריו ועם תומכיו של קווין".