מתקרבים ל-500 מיליון משתמשים פעילים: מייסד טלגרם, פאבל דורוב, חשף היום (רביעי) כי טלגרם תתחיל להציג פרסומות בערוצים ציבוריים, כלומר, ערוצים שמנוהלים על ידי משתמש או גוף אחד ופתוחים לקריאה חופשית. בנוסף, הרשת החברתית תחל לגבות תשלום על סטיקרים יחודיים, כשאת הרווחים היא תחלוק עם האמנים.

Today I outlined the monetization strategy of Telegram. It will allow us to remain independent and stay true to our values for decades to come – https://t.co/58h4PXxman — Pavel Durov (@durov) December 23, 2020

רק בחודש אפריל הגיעה טלגרם ל-400 מיליון משתמשים פעילים, כשהעדכון שהושק היום מאפשר גם לנהל שיחות קוליות קבוצתיות עם אלפי משתמשים, ממש כמו בשרת דיסקורד. בשבע השנים האחרונות נשא דורוב בעלויות הדרושות כדי להחזיק את טלגרם באוויר, אך לקראת התרחבות הסטארטאפ לחצי מיליארד משתמשים, הוא מבקש ליצור מודל כלכלי שיאפשר לו להחזיר את ההשקעה. "פרויקט בסדר הגודל הזה צריך לפחות כמה מאות מיליוני דולרים מדי שנה כדי להמשיך לפעול", הוא אמר. לדבריו, פלטפורמת הפרסומות תהיה "ידידותית למשתמשים ותכבד את פרטיותם", ותאפשר לממן את עלויות האחסון והתעבורה בטלגרם.

Telegram groups get a new dimension with Voice Chats – persistent conference calls that run in parallel to existing text chats. Voice Chats add a live layer of ephemeral talk to the group and can be used as informal lounges or virtual office spaces.https://t.co/08dyFMWok6 pic.twitter.com/13XcszUzob — Telegram Messenger (@telegram) December 23, 2020

לצד ההכרזה על המודל הכלכלי החדש, דורוב ביקש להדגיש כי האפליקציה תישאר חינמית. לדבריו, הנהלת האפליקציה פוסלת על הסף את הטמעתן של פרסומות בשיחות פרטיות או בקבוצות. "אנחנו לא נמכור את החברה כמו שעשו המייסדים של וואטסאפ. העולם צריך שטלגרם תישאר מקום עצמאי שמכבד את המשתמשים ומעניק להם שירות איכותי", הוא כתב. "טלגרם תתחיל לייצר הכנסות כבר בשנה הבאה. נעשה זאת בהתאם לערכים שלנו ובהתאם להתחייבויות שלנו משבע השנים האחרונות. רוב המשתמשים כלל לא ירגישו בהבדל".

הפוטנציאל הכלכלי של טלגרם ברור, כשאנליסטים שונים קיוו שטלגרם תציג מודל כלכלי המבוסס על בלוקצ'יין. למעשה, רק בשנת 2018 גייסה טלגרם 1.7 מיליארד דולר עבור הפרויקט, אך היא נאלצה לגנוז אותו בעקבות קשיים רגולטוריים. בחודש מאי האחרון הודיעה טלגרם על ביטול הפרויקט, והציעה להחזיר 1.2 מיליארד דולר למשקיעים.