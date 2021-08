רק לפני כמה ימים דיווחנו על "אתגר ארגזי החלב" החדש והוויראלי שגרם לאינספור פציעות, וכבר בטיקטוק החליטו להתייחס לביקורות הקשות ולאסור את האתגר המסוכן.

כזכור, באתגר הזה מתבקשים המשתתפים להקים מבנה עולה ויורד בצורת מדרגות, מארגזי חלב של סופרים העשויים פלסטיק. בשלב הראשון עולים על ארגז אחד, בשני על שניים, בשלישי על שלושה וכן הלאה, עד שמגיעים לשיא של ארגזים שמונחים אחד על השני - כשישה או שבעה כאלה. הארגזים כמובן לא באמת מספקים יציבות או תמיכה חזקה עבור משקל אדם, ולכן מי שעושה את האתגר מסתכן בפציעה קשה שיכולה להיגרם כתצואה מנפילה מגובה.

"טיקטוק אוסרת תוכן שמקדמת או מהללת מעשים מסוכנים, ואנו מסירים סרטונים ומפנים חיפושים להנחיות הקהילה כדי לא לעודד תוכן שכזה", נאמר בהצהרה מטעם הרשת החברתית. במלים אחרות, הרשת לא תאפשר יותר להעלות תיעוד של סרטוני אתגרי החלב וכל חיפוש של ההאשטג של האתגר יוביל את המשתמשים לכללי הקהילה.

Healthcare professionals when they gotta deal with COVID patients and the milk crate challenge pic.twitter.com/vaKEck3X0a — MALCOLM (@Malcolm_Xtasy) August 21, 2021

This milk crate challenge is the dumbest shit I've ever seen. Imagine risking neck injury for social media points.



Some real natural selection energy lmao. — Mutahar (@OrdinaryGamers) August 27, 2021

האיסור הרשמי מטעם טיקטוק קורה לאחר שביקורות רבות נשמעו על האתגר המסוכן ברחבי ארה"ב. רבים התייחסו לעובדה שבזמן שווריאנטים של מחלת הקורונה ממשיכים לצוץ וחייהם של מיליארדים בסכנה, יש כאלה שמסכנים את חייהם סתם כך עבור צפיות וויראליות ברשת.