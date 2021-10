מארק צוקרברג, מנכ"ל פייסבוק, חשף אמש (חמישי) באירוע מפתחים את השם החדש של פייסבוק: meta. מדובר בשם כולל לתאגיד, שתחתיו יפעלו הרשתות החברתיות שכולנו מכירים - אינסטגרם, וואטסאפ ופייסבוק.

השם נגזר מהמונח מטה-וורס (metaverse), שהוא למעשה העתיד שאליו הולך האינטרנט: בעתיד נוכל לקיים פעולות רבות תחת האווטאר, הישות הווירטואלית שלנו, בין אם זה לרכוש בגדים, לצפות בהופעה, להיפגש עם חברים ועוד.

השם החדש, שיש לו גם משמעות בעברית כמובן – "מתה", גרר תגובות רבות מהגולשים ברשתות החברתיות, בין היתר גם פייסבוק, שרובם פשוט התבדחו על השם החדש. עמוד "הפשוטע" הקדיש מספר פוסטים הומוריסטיים לנושא.

הגולשים גם התייחסו לדמיון בין השם לסלנג השגור בהודעות: "מתהההה" או "מתעעעע".

גם עיריית תל אביב, שידועה בצוות הדיגיטל החד שלה, התייחסה לנושא.

גם בטוויטר הנושא meta הפך לנושא החם ביותר - עם מאות אלפי ציוצים בנושא. בטוויטר הגולשים הישראלים שמו דגש על שינוי השם שמסמל כביכול את מותה של פייסבוק.

מת אב מת אלול

חשוון Meta — Yehudah Glick יהודה גליק يهودا جليك (@YehudahGlick) October 28, 2021

זה META כי מארק מת מבפנים — Yair Brill (@yairbrill) October 28, 2021

היום פייסבוק Meta? — Tsahi Hagag - צחי חגג (@Tsahihagag) October 28, 2021

פייסבוק: אמור מעתה meta

אני : היית מתה — Gizronet (@gizronet) October 28, 2021

האירוניה מתה#meta — a sign of a heart (@asignofaheart) October 28, 2021

הגולשים בעולם לא יכולים ליהנות מהמשמעות הכפולה של השם החדש, אבל תסמכו עליהם שהם מצאו דברים אחרים לצחוק עליהם, כמו למשל - שפייסבוק כבר פונה יותר למבוגרים.

Our parents about to be like "My Facebook says meta ,how do I change it back." pic.twitter.com/lVzysJPXFU — chun swae. (@girl_kaybee) October 28, 2021

או על כך שפייסבוק אפשרה את ההתערבות הרוסית בבחירות בארה"ב או סייעה לביידן.

“meta” when they’re called into court to answer for facebook influencing elections pic.twitter.com/S4qEVWKSwn — first-mate prance (@bocxtop) October 28, 2021

‘Meta’ is better than “We spent $450 million to rig the election for Biden.” — John Cardillo (@johncardillo) October 28, 2021

שינוי השם של פייסבוק מגיע על רקע חודשיים של הדלפות מסמכים שפגעו אנושות בתדמית החברה. גולשים רבים מצאו את שינוי השם של פייסבוק כחלק מניסיונות (נואשים?) להסיט את האש ממעשיה.

How to fix a company: simply change your name#Facebook #Meta pic.twitter.com/EMrfWDq5QX — Shehroz (@JattBruce) October 28, 2021

Who's Excited for #META? Welcome to the Machine... pic.twitter.com/9Ay3cxK8tq — RISING STAR GUITAR (@GolfNGuitar4Evr) October 28, 2021

Renaming a popular brand is a good choice??? #Meta #Facebook pic.twitter.com/OAOxChYukr — A Pakistani (@ResponsibleMan5) October 28, 2021