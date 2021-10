האם בקרוב נוכל לפרסם סרטונים ארוכים יותר בסטוריז? דיווח של הבלוגר ומפתח אפליקציות בשם אלסנדרו פאלוצי, מבטיח כי בקרוב ניתן יהיה להעלות סרטונים של עד 60 שניות לסטורי, במקום 30 שניות כפי שנהוג היום, מה שגורם למשתמשים רבים לפצל את הסרטונים שהם מעלים.

#Instagram is working on longer stories



ℹ️ Videos up to 60 seconds will no longer be broken up into segments. pic.twitter.com/FihDOTymEL — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 19, 2021

במקביל, אינסטגרם הכריזה אמש (יום ג') רשמית על מספר תכונות חדשות באפליקציה, במסגרתן גם גרסת הדסקטופ שלה תהפוך ליותר שימושית. בין היתר, היא תאפשר ממחר, יום ה', לפרסם סרטונים ותמונות באורך של פחות מדקה באמצעות המחשב. התכונות הנוספות יתווספו במהלך השבוע.

"collabs" היא אפשרות חדשה שבמסגרתה שני משתמשים יכולים במשותף להעלות את אותו פוסט בפיד או ריל. הפוסט או הריל יופיעו במשותף לכל העוקבים של המשתמשים, ויכללו את אותן מספר צפיות, לייקים ותגובות. Collabs מופעלים דרך מסך התיוג, ולאחר מכן החשבון השני יצטרך לקבל את ההזמנה שתישלח אליו. משתמשים רבים כבר הבחינו בתכונה הזאת, שכן היא החלה להיבדק בקנה מידה קטן כבר בחודש יולי.

(1/3) Collaborating is a huge part of how people connect on Instagram. To make that easier, we’re testing a new way for people to co-author Feed Posts and Reels, called Collab. pic.twitter.com/YD1SaSYHOl — Vishal Shah (@vishalshahis) July 21, 2021

אפשרות נוספת שתיפתח היא גיוס כספים לעמותות, עם הוספת פיצ'ר שמאפשר גיוס כספים ישירות מכפתור היצירה (ה"פלוס" בפינה השמאלית של המסך). כאשר תקישו על אפשרות זו, תוכלו לצד האפשרות לפרסם פוסט, סטורי, רילס או לייב – לבחור עמותה ולהוסיף אפשרות לגיוס כספים בפוסט שתפרסמו בפיד.

#Instagram is working on adding the "Fundraiser" option to the Create menu pic.twitter.com/Od4dcdkHaO — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 18, 2021

שתי תוספות אחרות נועדו לשפר את הרילס באינסטגרם (התחרות הישירה שלה בטיקטוק), בנוגע לשימוש במוזיקה. אינסטגרם תציג שני אפקטים חדשים בשם Superbeat ו-Dynamic Lyrics, שיסייעו בעריכת מוזיקה בסרטוני הרילס. סופרביט תפעיל אפקטים מיוחדים על המוזיקה בקצב של השיר שבחר המשתמש ודינמיק ליריקס יציגו מילים בתלת מימד ביחד עם השיר.