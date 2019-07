שינוי דרמטי בהודעות הקוליות בוואטסאפ

גם אם אתם פחות אוהבים הודעות קוליות, בקרוב תוכלו להאזין להן דרך שורת ההתרעות ובלי להיכנס לאפליקציה, כך לפי דיווח שפורסם היום (ראשון) בחשבון הטוויטר של WABetaInfo - שמאתר שינויים בוואטסאפ.

I leave this here.

Yes, it's a push notification with an incoming voice message, on iOS.

It will be available in future (maybe in a major update with other features?) pic.twitter.com/eSm55GxFuO