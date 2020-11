קורבן נוסף לרשתות החברתיות: ג'ק פרקר, נער בן 15 מבריטניה, נמצא מת ביער שסמוך לביתו בחודש יולי האחרון. חקירת נסיבות מותו טרם הסתיימה, אך אמו קארן חשפה שבריונים בסנפצ'אט איימו עליו וגרמו לו לשים קץ לחייו.

בראיון ל-Manchester Evening News, אמו קארן חשפה כי הוא פחד לצאת מביתו בחודשים האחרונים, והוסיפה שהסגר, העומס הלימודי ומערכת היחסים עם חברתו הקשו עליו מבחינה נפשית. לכל לאלה התווספו הודעות מאיימות במיוחד שקיבל בסנאפצ'אט. אלא שההודעות לא הגיעו רק אליו, אלא גם לחברתו לשעבר, שצילמה אחת מהן: "הולכים לדפוק לחבר שלך מכות, תגידי לו את זה". לדבריה, בהודעות אחרות אף איימו להגיע לביתו ולירות בו. קארן הוסיפה כי ג'ק התקשר לחברתו לשעבר ברגעים שלפני מותו והקריא לה את שרשרת ההודעות שקיבל.

"המחשבה על כך שמישהו יבוא אליו הביתה כדי לפגוע בו הפחידה אותו למוות", העידה קארן, שעובדת בבית הספר המקומי. "הוא היה בן אוהב, אינטליגנטי ומצחיק והיה גם רגיש מאוד. אני חושבת שהוא נאבק בגלל הסגר ובגלל שהוא לא יכול היה להיפגש עם החברה שלו ובגלל שיעורי הבית שקיבל. הוא אמר שהוא לא הצליח להתרכז בשיעורי הבית, שהוא בכלל לא יכול היה לעשות אותם. הוא ממש מתנגד לצאת מהבית. הוא אף פעם לא יצא. עכשיו אני מבינה שהציקו לו, וזו הסיבה שהוא אף פעם לא רוצה לעשות את זה".

לדבריה, היא חשפה את סיפורו כדי להעלות את המודעות לבריונות ברשת וכדי למנוע גורל דומה מילדים אחרים. בעקבות המקרה הקשה, היא פתחה עצומה להעלאת גיל המינימום לשימוש באפליקציה מ-13 ל-18. "אני לא רוצה שמשפחה אחרת תעבור את זה. זה נורא. כשחושבים על מה שהוא עשה לעצמו, איימו עליו. הוא היה מבועת. הוא לא אכל כמו שצריך והוא לא ישן כמו שצריך. זה קל לילדים לכתוב דברים מגעילים מבעד למקלדת כשהם יודעים שההודעות שלהם ימחקו אחרי כמה שעות. הבעיה היא שמי שמקבל את ההודעות לא שוכח. הן יחזרו במחשבות שוב ושוב עד שהם לא יוכלו לסבול את זה יותר. הוא כל כך רגיש שהוא לא יכול היה לספר לי על ההצקות והבריונות בסנאפצ'אט ובפלטפורמות האחרות. בגלל הגיל של הבריונים, לא יהיו למעשים שלהם שום השלכות. בגלל גילם של הבריונים, לא יהיו למעשים שלהם שום השלכות".

דובר מטעם סנאפצ'אט מסר לכלי התקשורת במנצ'סטר: "לאף אחד לא מגיע לסבול מבריונות והלבבות שלנו יוצאים למשפחתו של ג'ק. עיצבנו את סנאפצ'אט בתור פלטפורמה שמציבה את ערך החברות במקום הראשון, והגדרות ברירת המחדל קובעות שלא ניתן לקבל הודעות מאלה שלא מוגדרים בתור חברים באפליקציה. כל משתמש שסובל מבריונות יכול לדווח והצוות שלנו יעשה כמיטב יכולתו לעזור. אנחנו כוללים גם תמיכה נפשית באפליקציה עם תכונה שנקראת 'כאן בשבילכם' Here For You, בו סנאפצ'טרים יכולים לפנות לעזרה מארגוני בריאות הנפש".

מתמודדים עם מחשבות אובדניות? אל תהססו לפנות לעזרה ער"ן - עזרה ראשונה נפשית במספר הטלפון 1201

ניתן לפנות גם במייל דרך עמוד האינטרנט

או במסרון (SMS) למספר 0768844 סה״ר - סיוע והקשבה ברשת בשביל החיים, סיוע למשפחות שיקיריהן התאבדו - 03-7487