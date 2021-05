גוארב שארמה, יוטיובר מפורסם מהודו, נלקח למעצר באשמת התעללות בבעל חיים, לאחר שפרסם סרטון התעללות בכלב בחשבון היוטיוב המצליח שלו - והכל בשביל הלייקים.

היוטיובר, שמתחזק חשבון עם 4.5 מיליון עוקבים, פירסם סרטון בו הוא נראה קושר כלב פומרניאן קטן בשם דולר למספר בלוני הליום צבעוניים. בסרטון, שמאז המעצר של שארמה כבר הספיק לרדת מהאוויר, ראו את הכלב המסכן עף למעלה עד שהוא נתקל במרפסת בקומה עליונה ונפצע.

Full video available here https://t.co/Gyj9PzCrRg — MaiBhiMayur (@MaiBhiMayur) May 27, 2021

הכלב דולר מצולם עם שארמה בסרטונים רבים אחרים שפירסם, אך זו הפעם הראשונה שהצופים הזדעזעו ממה שעשה לו הכוכב. רבים פרסמו בטוויטר תגובות קשות נגדו ונגד אמא שלו, שגם כן מצולמת באותו סרטון נורא.

"איזה אדם חולני יעשה דבר כזה?", כתב משתמש טוויטר אחד. אחר כתב "למה הם לא עושים את הניסויים האלה על עצמם? למה לסכן את חייהם של בעלי חיים מסכנים... מעשה פתטי, זול ולא מוסרי".

Delhi YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to animal

He & his mother floated up his pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life



अब दिल्ली पुलिस इसको मोर बनाएगी



What a kind of sick demented person would do something like this #delhi pic.twitter.com/dPOE56Oy4N — Pushpendra Pandey (@pushpendra1191) May 27, 2021

לאחר התלונות הרבות והחקירה שנפתחה נגדו, שארמה הוריד את הסרטון ואף פירסם סרטון נוסף בתגובה לסיפור. לטענתו, הוא השתמש באמצעי בטיחות ואמר שהוא לעולם לא היה פוגע בו בכוונה היות והוא מתייחס לכלב שלו כאל הילד שלו. למרות התגובה המרגיזה הזו, הוא הוסיף שעשה טעות ושהתוכן הזה שסיפק לא היה צריך לקרות.