קח הפסקה באינסטגרם | צילום: twitter

אינסטגרם פועלת לעודד הרגלי גלישה בריאים יותר במדיה החברתית. מנכ"ל אינסטגרם, אדם מוסרי, חשף כי החברה החלה לבחון השבוע תכונה חדשה בשם "קח הפסקה". האפליקציה תזכיר לכם לעשות משהו אחר, אחרי 10,20 או 30 דקות (בהתאם למה שתגדירו) – להכין רשימת מטלות, האזנה לשיר אהוב ואפילו סתם לקחת כמה נשימות.

חלק קטן מהמשתמשים יראו את האופציה הזאת בימים הקרובים, ומוסרי מקווה כי התכונה הזאת תושק לכולם בדצמבר. יחד עם זאת, נראה שאפשר פשוט ללחוץ "done" (סיימתי), ועדיין להמשיך לגלול את האפליקציה, ובעצם "לרמות" את עצמנו.

השינוי של אינסטגרם מגיע על רקע הביקורת הקשה על פייסבוק, כפי שנחשפה בין היתר בסדרת הכתבות בוול סטריט ג'ורנל. השבוע פורסם גם סקר פנימי שערכה החברה ומצא כי 12.5 אחוז ממשתמשי פייסבוק דיווחו על שימוש כפייתי ברשת החברתית שפוגע בחייהם האישיים.

Testing “Take a Break” ‍



We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌ pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH — Adam Mosseri (@mosseri) November 10, 2021

גם ביוטיוב מכריזים על שינוי שאמור להפוך את השהות בה לפחות פוגענית – הדיסלייקים (כפתור "לא אהבתי") לא יוצגו יותר לגולשים באתר, ורק בעלי הסרטונים יוכלו לראות את המספרים. זאת, בעקבות תוצאות ניסוי שערכו מחודש מרץ 2021 באתר ובאפליקציה.

המותג בבעלות גוגל מודע לכך שחלק מהצופים מחליטים אם לצפות בסרטון בהתאם לדיסלייקים שראו באתר, אבל מסבירים כי הסתרת הדיסלייקים תיצור מרחב "מכיל ומכבד", שבו ליוצרי וידיאו יש סיכוי טוב יותר להצליח ולהרגיש בטוחים.