אינסטגרם בוחנת אפשרות להסתיר את מספר הלייקים

מכורים ללייקים? יש לכם אלפי עוקבים? כדאי שתדעו. אינסטגרם, הנמצאת בבעלות פייסבוק, בוחנת אפשרות להסתיר את מספר הלייקים שאתם מקבלים על התמונות שלכם, כך לפי דיווחים שפורסמו היום (ב') ברשת.

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN