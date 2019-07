פרסום ראשון: המצלמות שמזהות אלימות בגני הילדים

הפיתוח הישראלי של חברת "קורטיקה" מבוסס על בינה מלאכותית ופותח כדי לתת מענה לסוגיית ההתעללות ולפקח על המתנהל בגן. המצלמות החכמות מותקנות כבר בשלושה גנים בישראל, וכנראה שבעתיד הן יגיעו לגנים בכל רחבי הארץ. המצלמות פועלות בעזרת בינה מלאכותית, שלומדת בעצמה את התנהלות הגן ומתריעה במקרים בהם יש חריגה מהנורמה. האלגוריתם לומד את שגרת הגן ומזהה את המכנה המשותף בין התמונות, וכאשר מתרחש מקרה שהוא לא קונספט מוכר מראש, המערכת מתריעה. המערכת מתריעה כשיש התנהגות אלימה | צילום: מתוך "next", קשת 12 קרינה אודינייב, מייסדת החברה, סיפרה על הפיתוח: "זו מצלמה חכמה שיודעת בזמן אמת לנתח את מה שהיא רואה ולזהות סיטואציות בעייתיות, כמו למשל ילד שנותר ללא השגחה או מקרי אלימות והתנהגות אגרסיבית. ברגע שהמצלמה מזהה את המקרה, היא שולחת התרעה לטלפון של הגננת או של מנהלת הגן, כי הן אלה שמסוגלות לתת מענה מידי לבעיה". כשיש סכנה הריבועים בצבע אדום | צילום: מתוך "next", קשת 12 מה התגובות של ההורים?

"אני חושבת שההורים מאוד מרוצים כי זה נותן להם שקט נפשי. עד היום לא היה דבר שיכל לספק להם תמונה של המצב. בנוסף לפתרון הטכנולוגי של איתור אלימות ומקרים בעייתיים, אנחנו גם נותנים סיכום אוטומטי יומי עבור ילד ספציפי, באמצעות זיהוי הפנים. זה משהו שהמערכת יוצרת בשביל הכיף של ההורים". כשהכל בשגרה הריבועים בצבע ירוק | צילום: מתוך "next", קשת 12 מה לגבי שאלת הפרטיות- בכל זאת, גן ילדים?

"המערכת שלנו מותקנת בתוך הגן, אנחנו לא מוציאים מידע החוצה ולא שומרים מידע פרטי. המערכת עובדת דרך חתימות, שזה כמו טביעת אצבע של תמונה שלא ניתן לשחזר, וזה הדבר היחיד שאנחנו צריכים בשביל לנתח התנהגות ולבצע זיהוי פנים". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן