הבחירות התחילו - בואו לגלות במי אתם תומכים

הבחירות ממש מעבר לפינה, ואנחנו ביקשנו מהמפלגות הגדולות לדעת איך הן יטפלו במה שנוגע לחיים של כולנו - חינוך, תעסוקה, בריאות ותחבורה. . הערב ב-next בקשת 12, נביא לאולפן מומחים שונים, וננתח יחד איתם איזו מפלגה מתייחסת באופן הכי יסודי ורציני לבעיות הללו. הנה המצעים של העבודה, הימין החדש וכחול לבן לפניכם בכל הנושאים - מהליכוד לא חזרו אלינו עד הבוקר. בשביל להפוך את זה למעניין, הורדנו את שמות המפלגות וערבבנו את הסדר באופן אקראי. בחרו מי הכי שכנע אתכם, וגלו במי אתם תומכים. קראתם? בחרתם? כאן תוכלו לקרוא את המצעים המלאים של המפלגות על פי השאלות ששלחנו: תחבורה, בריאות, תעסוקה וחינוך חינוך מפלגת A: חינוך חינם מהגן ועד סוף תואר ראשון. נקדם יום לימודים ארוך על פי שעות העבודה הרגילות במשק, כדי לאפשר לשני ההורים לעבוד במשרה מלאה. נחזק חינוך בלתי פורמלי כולל תנועות הנוער. מפלגת B: נחזק את מעמד המורה, נגדיל את שכרו. נגביה את רף המצוינות לכל ילדי ישראל נחזק את החינוך הבלתי פורמלי. נרחיב בהדרגה את חוק חינוך חינם לגיל הרך. נפתח ונעודד יצירתיות, עבודת צוות, נחישות ועוד. מפלגת C: חינוך ממלכתי לגילאי 0-3, לימודי ליבה לכולם, פיתוח תכניות לימודים במקצועות טכנולוגיים ושילוב ביניהם ובין לימודים עיוניים. קידום לימודי חינוך פיננסי.

תעסוקה מפלגת A: מדברת על תכניות ממוקדות של הכשרה מקצועית, לכל סוגי האוכלוסיה, כולל אזרחים ותיקים, אנשים עם מוגבלות, נשים, חרדים ולא-יהודים.



מפלגת B: יש לקדם תכניות של הכשרות מקצועיות שיסייעו לאנשים שהעבודה שלהם כבר לא רלוונטית, להשתלב מחדש בשוק העבודה.



מפלגת C: מתכוונים לפעול לרווחת העצמאים ולעידוד עסקים קטנים, לצמצום הרגולציה ובריחת המוחות, לעודד הכשרת עובדים בהיי-טק, בעיקר בקרב חרדים וערבים. בריאות מפלגת A: מציעים לטפל בבעיה דרך עידוד תחרות בבריאות, עידוד הטכנולוגיה הרפואית ורפואת המידע, השקעה ברפואה מונעת. הקמת פקולטות נוספות לרפואה ופתיחת חדרי מיון. מפלגת B: מבטיחים להעלות באופן ניכר את מספר הרופאים ועובדי הרפואה ולהכפיל את מספר תלמידי הרפואה. להעלות את שכר האחיות. להקים בתי חולים חדשים - אחד בדרום ואחד בצפון. ולהוסיף מיטות אשפוז כמקובל במדינות ה-OECD. מפלגת C: מבטיחים 30 מוקדי רפואה דחופה חדשים בכל הארץ, להגדיל את מספר הרופאים, האחיות ומיטות האשפוז כדי שההמתנה במיון לא תארך יותר מחצי שעה, וההמתנה לתור - עד שבועלהכפיל את מספר הסטודנטים לרפואה. תחבורה מפלגת A: שיפור התחבורה הציבורית באופן שיפחית את השימוש ברכב פרטי. במקום להשקיע במחלפים וכבישים, נשקיע בתחבורה ציבורית שתגיע לכל בית. נפרוס נתיבי תחבורה ציבורית ברחבי הארץ, נפעיל תחבורה ציבורית בשבת. מפלגת B: יוקמו רשויות תחבורה מטרופוליניות לתכנון אזורי משותף. נסלול נתיבים נוספים לתחבורה ציבורית, ונרחיב את התחבורה בפריפריה, בעיקר בישובים הערבים. נעודד תחבורה שיתופית. נעודד עבודה מהבית ושעות עבודה גמישות כדי לווסת את הכניסה למטרופולין תל אביב. מפלגת C: נפעל במרץ לחזק את התשתיות האזרחיות. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן