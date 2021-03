זוכרים את המם של הגבר שמחזיק את ידה של בת זוגו, ומסתובב כדי להסתכל על אישה אחרת? כנראה שכן; מדובר באחת מתמונות הסטוק הכי מוכרות בעולם, בעיקר בזכות הגולשים שהעניקו לה מעמד של נכס צאן ברזל. בשבוע האחרון מסתובבת ברשת תמונת שחזור של המם המפורסם. אנחנו מצטערים להרוס לכם את החגיגה, אבל לא מדובר בדמויות המקוריות.

חבר מסתכל על אישה אחרת ברחוב | צילום: Antonio Guillem, ShutterStock

התמונה החדשה שמסתובבת ברשת, עם הכיתוב "האנשים מהמם ההוא, 10 שנים אחרי", מציגה שתי נשים וגבר באותה פוזיציה ועם בגדים דומים שעומדים מול התמונה של הצלם הספרדי אנטוניו גילם משנת 2015. גולשים רבים כבר השתגעו לאור השחזור המרגש, שצבר מיליוני לייקים, מאות אלפי תגובות וכמעט 200 אלף שיתופים. לצד זאת, ישנם כאלה שהבחינו שלמרות כל הרצון הטוב - לא מדובר במצולמים המקוריים.

The actual people from *THAT* meme, 10 years on ...

. pic.twitter.com/SjW7PAwMbk — John O'Connell (@jdpoc) March 13, 2021

הגולש ג'ון אוקונל, ששיתף את ה"שחזור", נדרש להתמודד עם צבא גולשים שדרשו להגיע לחקר האמת. "כן אנשים, מדובר בשלישייה שהתחפשה לצורך התמונה", הוא הודה לבסוף ותייג את האנשים בתמונה החדשה, שצולמה בספטמבר 2018 בתערוכה במוזיאון האמריקני לקולנוע שבניו יורק.

pic.twitter.com/WeayV575F8 — Mark Henderson (@henderson_mark) March 13, 2021

אז נכון, לא מדובר באותם אנשים, אבל אפשר לסמוך על הגולשים: הם כבר הצליחו ליצור מם חדש ומשובח.