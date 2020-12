שנת 2020 המזעזעת מתקרבת לסופה, וזו בדיוק ההזדמנות לרכוש פרצוף חדש לכבוד השנה החדשה. זו לא בדיחה ולא ספין אוף על אריה חסרת-הפנים ממשחקי הכס, אלא מדובר בפרויקט אמיתי: המעצב היפני שוניי אוקאוורה מייצר מסכות תלת מימד לפי פניהם של אנשים אחרים.

לא מדובר במסכה שמטרתה לבלום את התפשטות הקורונה - ובטח לא אחת כזו שתגרום לצדי להתחבט קשות או לאופירה לצרוח "מי זה" - אלא תחפושת מסוג קוספליי. אם אתם גיקים, אתם כבר מבינים על מה אנחנו מדברים; אם לא: מדובר בתחפושת שמגיעה מעולם משחקי הפנטזיה ומדע בדיוני.

A year into the coronavirus epidemic, a Japanese retailer has come up with a new take on the theme of facial camouflage - a hyper-realistic mask that models a stranger’s features in three dimensions https://t.co/8mxxUvHoP5 by Akira Tomoshige 1/5 pic.twitter.com/4ykKMOj9uh — Reuters (@Reuters) December 16, 2020

המסכות אותן מייצר אוקאוורה הן העתקים של פניהם של כמאה יפנים אנונימיים, שקיבלו בתמורה 40 אלף יין כל אחד (כמעט 1,300 שקלים). הן צפויות לצאת לשוק בשנה הבאה ויעלו 98 אלף יין, שהם יותר מ-3,000 שקלים, וניתן יהיה למצוא אותן בחנות של אוקאוורה בעיר טוקיו, המתמחה בתחפושות ואביזרי תיאטרון.

"חנויות מסכות בוונציה לא מוכרות פרצופים, אבל זה כן יכול לקרות בסיפורי פנטזיה. חשבתי שזה יהיה כיף לנסות את זה", אמר אוקאוורה. "הלקוחות שמגיעים לחנות שלי בדרך כלל לא באים לקנות מסכות לצרכים מסויימים, אלא רואים בהן יצירות אמנות", הוא הסביר. בינתיים, הוא משוכנע שהפרויקט שלו יהפוך להצלחה מסחררת, ומתכנן להרחיב אותו ולייצר מסכות של אנשים ממדינות אחרות.