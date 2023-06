בשבוע שעבר, אחר שהחלה בשינוי הזה במקומות רבים בעולם, נטפליקס הפילה פצצה על לקוחותיה בישראל - בקרוב לא נוכל יותר לשתף סיסמאות. זה לא ממש סוד שרובנו השתמשנו בחשבון משותף עם חברים או משפחה, וחסכנו כך לא מעט כסף על תכנים טלוויזיוניים. אך ההודעה של ענקית הסטרימינג על השינוי גרמה להרבה משתמשים לרצות לעזוב את נטפליקס ולעבור למתחרות הרבות שלה שהגיעו לישראל, כמו דיסני+, אפל TV או אמזון פריים, שגם לעגו ברשתות החברתיות לנטפליקס והודיעו שאצלם המשתמשים יוכלו להמשיך ולשתף חשבונות. שאר המשתמשים קצת מבולבלים לגבי המהלך. אז החלטנו לנסות לעשות לכם סדר - כל מה שאתם צריכים לדעת על השינוי בנטפליקס.

איך מתנתקים מנטפליקס?

כבר הכנו מדריך מפורט שמסביר את כל השלבים, אבל נתקצר אותם גם פה. הצעד הראשון הוא כניסה לאתר של נטפליקס ולהיכנס לתוך אפשרות ביטול המנוי, או ללחוץ כאן. לאחר מכן תצטרכו להכניס את פרטי החשבון ולאשר את ביטול החשבון.

Cancel @Netflix!!! Won't let me share my password when I'm paying premium for 4 devices at once? Why should it matter where those devices are? What if I own 2 homes? What if I travel constantly? Bye! #netflix #cancelnetflix pic.twitter.com/4iXtDht0xx — Kix (@Kix) May 26, 2023

איך משנים מסלול בנטפליקס?

אם אתם לא רוצים לבטל את המנוי שלכם, אבל כן חושבים שאתם יכולים לעבור למסלול זול יותר, לאחר שסיננתם את החברים שהשתמשו לכם בחשבון, אתם יכולים לעשות זאת די בקלות ולחסוך הרבה כסף.

כנסו לחשבון הנטפליקס שלכם. לוחצים על שנה חבילה בתוך הקטגוריה פרטי החבילה. בוחרים את החבילה הרצויה ולוחצים על המשך או על עדכן ואז אישור.

Ahhh. Its finally happening in the US. @netflix is cracking down on Password sharing. Time to #CancelNetflix. This is stupid btw cause I'm in a hospital and not at home with my family that I share Netflix with. pic.twitter.com/LEJRYYpDGo — The_Legendary_Quarintined_Potato (@LegendarySuper7) May 26, 2023

איזה חבילות יש ומה ההבדלים ביניהם?

בנושא החבילות, חשוב להבהיר שלכל אחד יש צרכים שונים. זה תלוי במספר המכשירים שיש לכם, באיכות שאתם מעוניינים לצפות בה ובאפשרות להוריד את התכנים לצפייה אוף-ליין.

מחירים

החבילה הבסיסית תעלה לכם: 32.90 שקל

החבילה הסטנדרטית תעלה לכם: 54.90 שקל

חבילת הפרימיום תעלה לכם: 69.90 שקל

איך נטפליקס יודעת מהו "הבית"? (Household)

החברה מסבירה שהיא משתמשת בשילוב של כתובות IP, מזהי מכשירים ו"פעילות חשבון ממכשירים המחוברים לחשבון נטפליקס", כדי לקבוע אם נעשה שימוש בחשבון של המנוי המשלם. נטפליקס עשויה לבקש גם לאמת את המכשיר על ידי הזנת קוד אימות בן 4 ספרות שנשלח לבעל החשבון. החברה מבהירה שהיא לא משתמשת ב-GPS כדי לעקוב אחרי מיקומי המכשירים.

"Love is sharing a password."

~ Netflix, 2017



Not anymore.



Cancel your Netflix.

Vote with your wallet. pic.twitter.com/70y9BNIMfr — Michael O'Connor (@NoWordCount) May 24, 2023

מה זה צופה אקסטרה?

חשבון הנטפליקס יישאר רק למי שחי בתוך "הבית" של בעל המנוי. אם תרצו לשתף אותו עם אדם חיצוני, תצטרכו לשלם תשלום של 16.90 שקל. רק בעלי חבילות סטנדרט או פרימיום יזכו באפשרות זו, כאשר בחבילת הסטנדרט תוכלו להוסיף משתמש אקסטרה אחד ובפרימיום תוכלו להוסיף 2 משתמשים אקסטרה, כאשר כל אחד מהם יעלה 16.90 שקל.

את התשלום יצטרך לבצע בעל המנוי. לצופה אקסטרה יהיו פרופיל, חשבון וסיסמה אישיים, אבל התשלום על המנוי יתבצע על ידי האדם שהזמין אותו/ה להצטרף. צופים אקסטרה יכולים לצפות ב-Netflix בכל מכשיר, אבל רק במכשיר אחד בכל זמן נתון. צופים אקסטרה יכולים גם להוריד כותרים, אבל רק בטלפון או בטאבלט אחד בכל זמן נתון. שימו לב שלא תוכלו ליצור יותר מפרופיל אחד לאותו צופה אקסטרה.

איך להוסיף צופה אקסטרה?

כדי להוסיף עוד מנוי תצטרכו להיכנס ללינק הזה ולהתחבר לחשבון הנטפליקס שלכם. לאחר מכן תצטרכו לאשר שאתם מסכימים שנטפליקס יחייבו אתכם בסכום הנוסף, ותקבלו אפשרות לשלוח לבר המזל את ההזמנה באמצעות המייל שלהם, באותו מעמד תוכלו לבחור האם לתת לאותו משתמש גם חשבון מסוים מתוך המנוי שלכם (למשל אם אתם רוצים לתת את המשתמש שכבר היה לחבר). המוזמן יצטרך להגדיר את החשבון שלו ואתם תקבלו הודעה על כך.

במידה ותרצו לעשות זאת דרך הטלוויזיה שלכם, תצטרכו קודם כל לאשר שאתם נמצאים ב"בית" שלכם ורק לאחר מכן לבקש להוסיף צופה אקסטרה. לאחר שתמלאו את הפרטים שלו הוא יקבל הודעת טקסט לנייד ויוכל להתחבר משם.

איך משתמשים בנטפליקס מחוץ לבית?

חלקנו נהנים מצפייה בסדרות או סרטים, בזמן שאנחנו ברכבת או פשוט בטלוויזיה במלון בזמן חופשה. במכשירים ניידים כמו טאבלטים וסמארטפונים זה פשוט, כל מה שאתם צריכים זה להתחבר מתוך ה"בית" שלכם פעם בחודש, כדי שנטפליקס יזהו את המכשיר כמכשיר קבוע שלכם. אם תרצו להתחבר ממכשיר חדש, תצטרכו לאשר מייל שישלח אליכם בתוך 15 דקות מרגע השליחה, כך עדיין תוכלו להתחבר לטלוויזיה במלון. כאשר תתחברו למכשיר חדש, נטפליקס תנתק אתכם מהמכשיר שעדיין ב"בית" הישן שלכם, ולמעשה תמנע מכם לצפות ב-2 מכשירים ממיקומים שונים.

Later, @netflix! I'm not paying your $8 ransom for password sharing. You could have handled this so much better. It was a fun 10 years, but I'm done. It's not me, it's you.#netflixpassword pic.twitter.com/PRyhgePjxJ — VAN (@RightHandVAN) May 26, 2023

איך עוברים דירה עם נטפליקס?

במידה ואתם עוברים דירה בתוך ישראל, תצטרכו להגדיר את הבית שלכם מחדש. במידה ואתם עוברים למדינה אחרת אתם תיתקלו ביותר בעיות שכוללות שינוי מחיר, עדכון נתונים והרשמה מחדש. למעשה תצטרכו לבטל את החשבון ולהתחיל אותו מחדש.

מה ההגדרה של הבית המשתמש בנטפליקס?

בטלוויזיה פשוט נכנסים למסך הראשי של האפליקציה ולוחצים שמאלה. לוחצים על עזרה וניהול בית המשתמש. לוחצים על אישור הבית שמשתמש בנטפליקס או על עדכון הבית שמשתמש בנטפליקס. לוחצים על שלחו אימייל או על שלחו הודעת טקסט. קישור לאימות יישלח לכתובת האימייל או למספר הטלפון המשויכים לחשבון. הקישורים לאימות תקפים למשך 15 דקות. כדי להמשיך יש ללחוץ על כן, אני ביקשתי בהודעת האימייל, או על הקישור בהודעת הטקסט ואז על אישור הבית שמשתמש בנטפליקס או על ‫עדכון הבית שמשתמש . יופיע אישור במסך הטלוויזיה, ותשלח אליכם הודעת אימייל לאישור. לוחצים על מעבר לנטפליקס כדי להתחיל לצפות.