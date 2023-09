לכתוב מספרים במילים (באנגלית)



גוגל יכול לסייע לכם להימנע מפדיחות בכתיבה באנגלית, ואחד מהפיצ׳רים החביבים ביותר שמסתתרים במנוע החיפוש הוא כתיבה של מספרים במילים. אז איך כותבים 173,232,934? תנו לגוגל לגלות לכם. כל מה שתצטרכו לעשות זה פשוט להקליד את המספר שאתם מעוניינים לכתוב ואז להוסיף את הביטוי ״=

english

״ (ללא מירכאות). אגב, זה

one hundred seventy-three million, two hundred thirty-two thousand, nine hundred and thirty-four