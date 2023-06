אתמול הודיעה וואטסאפ רשמית שהאפשרות לערוך הודעות טקסט לאחר שנשלחו, הגיע לכולם, למשתמשי אנדרואיד iOS וגרסת הדסקטופ (וואטסאפ ווב).

אתר Wabetainfo הכריז על התכונה הזאת כבר לפני 5 שנים בטוויטר, אך וואטסאפ זנחה אותה לאחר מספר ימים, אולם כעת האפליקציה סוף סוף יישרה קו עם המתחרות שלה, ואפשרה לנו לתקן את הטעויות שלנו בתוך 15 דקות.

No more ducks to give Message Editing is out now on WhatsApp. pic.twitter.com/etsf0dbzkV — WhatsApp (@WhatsApp) June 7, 2023

איך לערוך הודעות בוואטסאפ?

אם יש לכם אייפון, כל מה שאתם צריכים כדי לתקן את ההודעה הוא ללחוץ עליה לחיצה ארוכה בתוך 15 דקות משליחת ההודעה, לבחור עריכה ולשנות את הטקסט לפי מה שתרצו.

אם יש לכם מכשיר אנדרואיד זה טיפה יותר מסובך.

קודם כל תצטרכו ללחוץ לחיצה ארוכה על ההודעה ואז לבחור בשלוש נקודות בחלק הימני העליון. לאחר מכן תצטרכו לבחור באפשרות עריכה. לבסוף תקלידו את השינוי שתרצו ולחצו על אישור או Enter.

אם תרצו לערוך בוואטסאפ ווב, תצטרכו ללחוץ על החץ הקטן שבתוך חלון ההודעה ולבחור בעריכת הודעה.

לאחר מכן פשוט תערכו את הטקסט ולחצו על החץ הירוק לאישור השינוי.

וואטסאפ לא מאפשרת לכם לצפות בהיסטוריה העריכה (כפי שקיים כיום בפייסבוק), אך ייתכן שהיא תוסיף אפשרות כזאת בעתיד. לצערנו, כרגע אי אפשר לערוך הודעות שנשלחו ממכשירים שונים (למשל אי אפשר לערוך מהטלפון הודעות שנשלחו מהוואטסאפ ווב ולהפך). וגם לא ניתן לתקן טקסטים שמתלווים לתמונות או סרטונים.

