הוא ישב בבור מתחת לאדמה 17 חודשים ולמד מתמטיקה. בשקט, בחושך, בלי מחשב, בלי לוח וגיר, בלי מחברת ועפרון.

פליקס זנדמן היה בן 14 כשלמד גיאומטריה ואלגברה בעל פה מדודו המהנדס, בזמן שהם מתחבאים מהנאצים בבור מתחת למיטה של העוזרת של המשפחה, בפולין הכבושה. פליקס שרד את המלחמה והפך לסיפור הצלחה לא-ייאמן: הוא למד הנדסה והקים אימפריית הייטק ענקית בינלאומית בשם וישיי, שמעסיקה אלפי עובדים בישראל ובעולם. הוא המציא עשרות פטנטים שמשמשים עד היום את תעשיית התעופה העולמית, ואפילו את טנק המרכבה הישראלי.

נזכרתי בו כשקראתי את החששות הכבדים של תלמידי התיכון בישראל. "אם נמשיך להתייבש בזום ובית הספר לא יחזור ללמד אותנו - לא נתקבל לעבודה בהיי-טק". זה לא משקף את רוב בני הנוער, ותכף נגיד כמה מילים על הרוב הזה. אבל אם אתם מהתיכוניסטים שכבר יודעים מה הם רוצים מהחיים שלהם - אז יאללה, קומו, נקו את הפירורים, שטפו פנים, תתאפסו על עצמכם ותתחילו ללמוד.

אתם הרי הכי טובים בזה. אתם לא צריכים את בית הספר. כל המידע נמצא ברשת. כמו שלימדתם את עצמכם לבד איך לשפץ תמונות לאינסטה ולערוך סרטונים לטיקטוק - אתם תצליחו להגיע גם לאינספור הקורסים המעולים שיש באינטרנט כל תחום. הכל פתוח וגלוי, רבים מהקורסים עולים אפס שקל או קרוב לזה. כנסו לאתר EDX, כנסו לאתר קמפוס של הממשלה, לכו לקאן אקדמי, יש מלא, ויאללה. קחו אחריות על החיים שלכם ותפסיקו ליילל.

לא שאתם לא צודקים בטענות שלכם - אתם צודקים לגמרי. משרד החינוך היה צריך לספק לכם את ההשכלה הזאת גם מרחוק. המשרד הרי השקיע סכומי עתק בתשתיות למידה מרחוק, שקרסו ברגע האמת.

טרף קל

אבל למי זה עוזר להיות צודק? אלה החיים שלכם, אתם אחראים. ובדיעבד, הפסקת בית הספר עוד יכולה להיות הדבר הכי טוב שקרה לכם בחיים. כי אתם מסוגלים להגיע עצמאית לחומר הרבה יותר מוצלח ממה שהייתם מקבלים בבית ספר, ויותר חשוב מזה: השיעור הכי חשוב שהדור הזה יכול ללמוד הוא לקחת אחריות וללמוד באופן עצמאי.

קיבלתם הזדמנות וזמן? נצלו את זה. אם פליקס זנדמן למד שנה וחצי הנדסה בלחישות בבור בחושך כשהנאצים הולכים לו מעל הראש - גם אתם יכולים. נקודת הפתיחה שלכם הרבה הרבה הרבה יותר טובה.

ומילה לגבי שאר בני הנוער, שהם הרוב. הבעיה שלהם בוערת. עזבו את הלמידה עצמה - לא מטריד אותי במיוחד. תמיד אמרו את זה: נוער בלי מסגרת חברתית זה פתח לצרות, ועכשיו יותר מתמיד. רבים שוקעים בבדידות ובדיכאון, והופכים לטרף קל לכל מיני פיתויים ממכרים, החל מטיקטוק ונטפליקס וכלה בסמים ואלכוהול. העובדה שהמצב הזה נמשך כבר חצי שנה היא קטסטרופה חברתית, והעובדה שכולנו מתמגנטים לעוד איזה פייק של טראמפ או ספין של נתניהו היא בושה. זה לא מעניין. הילדים שלנו מעניינים.

הוא כן ניצח

המדהים הוא שטראמפ באמת מנצח. לא מאמינים? תבדקו כמה זמן מוקדש במהדורות לנשיא הנבחר - והוא הנשיא הנבחר - וכמה זמן מוקדש לטענות של טראמפ, שכלי התקשורת עצמם ממסגרים אותן כפייק. הטרלה מושלמת. בינתיים הוא מושך זמן, מערער את מעמד הבחירות ואת עצם הדמוקרטיה האמריקאית, והתקשורת משתפת פעולה.

העובדות, בניגוד למה שחלק חושבים, אינן קשורות לדעתו הפוליטית של מישהו. יש כזה דבר אמת אחת, אין כזה דבר "עובדות אלטרנטיביות", אין כזה דבר "האמת שלי". יש "התקוות שלי" או "הדעות שלי" - שזה חשוב ומכובד, אבל זה לא אותו דבר.

אז האמת הפשוטה היא שג'ו ביידן נבחר ברוב משכנע. האמת היא גם שיש כנראה זיופים, כמו בכל בחירות. והאמת היא גם שכרגע אין שום עדויות לזיופים בקנה מידה שיכול לשנות את התוצאה הסופית של הבחירות. אם אתם רוצים את זה בחשבון מספרי, המשיכו לשרשור הזה.

A lot of people screaming about vote fraud don't really understand what they are talking about. As someone who actually defended elections (and challenged them) based on vote fraud, let me explain how daunting it is to throw out a statewide election on vote fraud. — Erick Erickson (@EWErickson) November 9, 2020

את כל הטענות לזיופים ראוי לבדוק, גם כי זה הדבר הנכון לעשות, וגם כדי לבצר את האמון בשיטה הדמוקרטית. אבל זה לא מה שטראמפ עושה. מה שהוא עושה זה לערער את האמון בשיטה.

אז ספוילר, זה מה שיקרה בסוף: 1. יתגלו הבדלים קטנים בספירת הקולות, בגלל זיופים מכוונים (לצד זה או אחר) או לטעויות. 2. התוצאה הסופית תישאר זהה. ביידן יחליף את טראמפ. 3. טראמפ ומאמיניו ימשיכו לסחרר תיאוריות קונספירציה נטולות בסיס עובדתי בלי תלות בתוצאות, להתבצר ב"אמת האלטרנטיבית" ולפורר את האמון בדמוקרטיה שלהם עצמם.

אקונומיקה כבר שתיתם?

אם יש דבר אחד חיובי בכל הבחירות המביכות האלה - זה הקרב על האחריות. הרשתות החברתיות מצד אחד, ורשתות הטלוויזיה והעיתונות בכלל מצד שני, נדחקו בלי רצון לתחרות על נטילת האחריות - מי יספק מידע יותר אמין לציבור. הרשתות החברתיות התחילו עם צנזור פייק-ניוז מסוכן סביב הקורונה (תורידו מסכות! שתו אקונומיקה!). הן המשיכו בקיץ עם הגבלת ההתבטאויות של טראמפ נגד מפגינים אמריקאיים, הרחיבו את הצנזורה גם להכחשת שואה, הסירו קבוצות קונספירציה בסגנון QAnon, ועכשיו בסתיו - חסמו את האשמות השווא של טראמפ.

רשתות הטלוויזיה האמריקאיות הגיבו בגישה זהירה ומקצועית ביום הבחירות. עכשיו, אגב, גם הן נדחקות לעיסוק יתר בטענות חסרות הבסיס של טראמפ, ובעצם בזה הוא הצליח - השיח מזוהם בנגיף ה"זיופים", נגיף שלא יחלוף גם אם טראמפ אישית יישב ויספור את כל הקולות.

השאלה המעניינת היא מה יקרה בבחירות הבאות בישראל. האם נקבל גם כאן רשתות חברתיות וכלי תקשורת שמתחרים על אספקת מידע אמין וזהיר וביקורת על שקרים - כן, מותר לחתוך בשידור מנהיג שנואם שקרים לאומה - או שהחנופה לציבור וטשטוש האמת ימשיכו לשלוט.

