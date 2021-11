תמונת עמוד תכנית דרור גלוברמן | צילום: קשת 12 "יש לי גאדג'ט חדש שמתריע בכל פעם שעוברת מכונית טסלה על הכביש: 'הנה טסלה, הנה טסלה!' לגאדג'ט הזה קוראים בעלי".

מתנצל שלא זוכר ממי גנבתי את הדאחקה הזאת. אבל היא הרבה יותר מדאחקה. 'הנה טסלה!' זה בעצם המודל העסקי הגאוני של אחת מהחברות הגדולות בעולם. החברה שהפכה את המנהיג שלה, אילון מאסק, לאיש העשיר בעולם. טסלה היא חברת מכוניות מהכי מעולות שיש, מעולות אבל הרבה יותר מזה - היא תופעת רשת ויראלית.

אילון מאסק נתן השבוע עוד שיעור בוויראליות לכל כוכב רשת, מקווין רובין ועד קים קרדשיאן. הוא נתן לאנשים הרגשה - מזויפת ברובה - כאילו הם הולכים להשפיע על מיליארדים במו ידיהם והצבעתם במשאל טוויטר. האמת, כתב יפה: "הרבה דובר באחרונה על הרווחים הבלתי ממומשים כאמצעי להתחמקות ממס. אז אני מציע למכור 10% ממניות טסלה שברשותי. האם אתם תומכים בזה"?

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

בהמשך הוסיף: "אני אציית לתוצאות המשאל, מה שלא יהיו".

3.5 מיליון איש נהרו להצביע לציוץ שלו - במדינות רבות בעולם זה מספיק כדי להכריע מי ירכיב ממשלה. כמו בבדיחות המעיקות מתחילת ימי הסלולר, כמעט 60% צעקו לו שם "תמכור, תמכור". אז הוא מכר מניות ב-5 מיליארד דולר בינתיים, מהם יותר ממיליארד דולר ילכו למסים. נחמד. אבל מזויף.

"הרגע גמרת?"

למה מזויף? כי מאסק היה חייב למכור בכל מקרה. הוא חייב לרשויות המס בארה"ב לא מעט כסף, וזמן התשלום הגיע. גם האופציות שבידיו היו מתפוגגות בקרוב, כך שאין לו ברירה אלא לממש. ואם זה לא מספיק - אילון מאסק לא מושך משכורת. הוא חי אך ורק מרווחי המניות שברשותו. אבל היות שלא מכר ולא מימש, מאסק לקח הלוואות - אשכרה - כדי לממן את אורח חייו. וזמן הפירעון הגיע. איך שלא מסתכלים על זה אילון מאסק היה חייב למכור כמות נכבדת של מניות כדי לפרוע חובות ולשלם מסים.

מה הבעיה? שמכירה של כמות נכבדת של מניות על ידי הבעלים יוצרת תחושה שהוא יודע משהו על החברה שכל שאר המשקיעים לא, ואם הוא איבד אמון בחברה - אולי יש לזה סיבה. המניות בדרך כלל צוללות אחרי מכירה כזו, וכך קרה גם הפעם.

אבל מאסק לא פראייר - במקום פשוט למכור ולספוג, הוא מיתג את המכירה כ"היענות לרצון הציבור במסגרת הדיון המתמשך על תשלום מסים מצד מולטי-מיליארדרים". הבנתם? מאסק מצטייר לא כיזם גאון קפיטליסט ומניפולטור שיווקי, אלא כיזם גאון טסוציאליסט בואכה קומוניסט, שמקריב את הונו האישי כדי לממן תלושי מזון למשפחות חד הוריות בבלוקים.

ואגב לא פראייר: חבר קונגרס התנדב להזכיר לו בטוויטר - חבוב, לא אתה מחליט אם לשלם מסים או לא. מאסק הגיב לחבר הקונגרס ברוב טעם: "תגיד, למה תמונת הפרופיל שלך נראית כאילו הרגע גמרת"? במילים אחרות: תיזהר. אם תפריע למסע הוויראלי שלי עם עובדות, גם אתה תהפוך לחלק ממנו.

ככה מדברים לחבר קונגרס? כנראה שכן, אם אתה האדם העשיר בעולם שהונו נאמד ב-300 מיליארד דולר. מאסק סיפר בעבר שהוא סובל מתסמונת אספרגר, מה שיכול להסביר מחד את הגאונות שלו, ומאידך את ההתנהגות החברתית הייחודית, נאמר כך. לפני חודש שמעתי אותו מתראיין ומסביר למה ג'ף בזוס מאמזון - שמתחרה בו על תואר האיש העשיר בעולם ועל תואר האיש שימריא יותר גבוה לחלל - למה בזוס מסתפק בטיסה לקצה האטמוספירה, בעוד מאסק מתכנן חלליות שימריאו למאדים. בשביל מה שבזוס עושה, הסביר מאסק בחיוך, מספיק טיל הרבה יותר קצר. למי שלא הבין על מה בדיוק מתחרים פה.

מאסק משדר לעולם שהטיסה למאדים היא עתיד האנושות ברגע שהכוכב פה ייגמר. ואדם שעתיד האנושות על כתפיו הוא חצי אל. מותר לו מה שאסור לאחרים.

טסלה שווה כמו 13 ג'נרל מוטורס

טסלה היא תופעת רשת. הוכחנו את זה במספרים בהשוואה שעשינו דני פלד ואני ב"בזמן שעבדתם".

טסלה שווה כרגע קצת יותר מטריליון דולר. 1,000 מיליארד. היא תמכור השנה כמיליון מכוניות, ותכניס 50 מיליארד דולר. הרווח מכל זה יהיה קצת פחות מ-4 מיליארד דולר, שזה יפה. אבל כמה שווה כל חברת טסלה? פי 250 מהרווח שלה. זה, חברים, מטורלל לגמרי. איך יודעים? משווים. טסלה | צילום: Nadezda Murmakova, shutterstock

חברת ג'נרל מוטורס, לשם השוואה, מכרה בשנה שעברה פי 4 יותר מטסלה. היא הרוויחה פי עשרה ממנה. כמה היא שווה? רק 80 מיליארד דולר. מול ה-1,000 מיליארדים של טסלה. קולטים? טסלה שווה כמו 13 ג'נרל מוטורס. אז נכון שבשוק המכוניות החשמליות ההולך וגדל, טסלה מובילה את העולם עם נתח שוק של 14%. ונכון שהמכוניות החשמליות הן עתיד הרכב, ובעוד עשור לא יהיה שום דבר חוץ ממכוניות חשמליות. אבל זה לכשעצמו לא יכול להסביר שווי של פי 13-15 יותר מיצרניות רכב אחרות שמוכרות פי 4 ופי 10 יותר מכוניות ממנה ומוכרות גם הן מכוניות חשמליות.

לפני כמה שבועות הודיע מאסק שהוא מוכן לתרום 6 מיליארד דולר מהונו לטובת האו"ם, לרכישת מזון לרעבים. באותו יום זינקה מניית טסלה לשיא חדש, והוסיפה 88 מיליארד דולר לשווייה. בציוץ אחד הפך מאסק תרומה של מיליארדים - לרווח של עשרות מיליארדים, בלי שבאמת קרה שום דבר לביזנס. וזה אולי מה שמשקף את האמת. טסלה היא חברה טכנולוגית, ללא ספק, אבל לא רק של טכנולוגיית רכב - אלא גם של טכנולוגיית פידים ולייקים. מאסק הוא יזם יחיד בדורו. ומיזמים כמו טסלה, ספייסX או ניוראלינק הם לא פחות ממעוררי השראה. ועדיין אני חושד שבלי טוויטר, רבים לא היו יודעים מי זה בכלל אילון מאסק.