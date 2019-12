אינסטינקט בסיסי

לו הייתם פותחים את התיק של עצמכם לפני עשר שנים, הייתם מוצאים שם יומן. או נגן mp3. אולי עיתון או ספר. אבל האינטרנט הנייד והאפליקציות עשו דברים הרבה יותר גדולים מזה. הם שינו לנו את תפיסת המקום והזמן, את היחסים, הרגשות והציפיות מול הקרובים אלינו.

העשור הזה, שהתחיל בהתלהבות עצומה, נגמר באווירה של ספקנות, התלבטויות, אפילו ייסורי מצפון. מה עשינו לעצמנו, מה עושים לנו. התמכרויות, אובדן שליטה, דיכאון, שנאה, שקרים. העשור הבא נפתח במלחמה על ההשפעות השליליות של הטכנולוגיה. מדינות, ארגונים ואנשים פרטיים מפסיקים להתלהב אוטומטית מכל מה שטכנולוגי, לא להריע לארומה של הקידמה, ולשאול את השאלות הנכונות. מה זה עושה לי. האם נצליח לשאול את השאלות האלה בזמן - לפני שאנחנו מאמצים עוד טכנולוגיה חדשה?

ספק גדול. אחד הדברים שקרו לנו בתוך העולם המהיר שנזרקנו לתוכו - הוא שהזמן שנשאר לנו לשיקול דעת, להתלבטות, היסוס או מחשבה עמוקה - התקצר נורא. הכל נעשה אימפולסיבי. הרי הטכנולוגיה הכי מתוחכמת רוצה לעשות דבר אחד - להתחבר לאינסטינסקטים החייתיים שלנו, אלה שאנחנו לא שולטים בהם. לשלוט בנו בעזרתם. וככה אנחנו קונים באימפולסיביות, מכירים בני זוג באימפולסיביות, מדברים זה עם זה ברווחים של מילי-שניות. אני לא מכחיש, בהרבה מקרים זה גם נורא נוח - אני צריך מונית עכשיו, ובמהלך הנסיעה אני כבר סוגר את הקניות לשבוע.

אבל העשור הבא יהיה העשור של הבינה המלאכותית. והיא, כמו כל טכנולוגיה, תשרת אותנו נהדר, אבל בו זמנית גם תתמודד מולנו. תתחרה בנו, תתמרן אותנו, תעשה עלינו מניפולציות - היא כבר עושה את זה היום, בקניות, בהיכרויות, ברשתות חברתיות. וכבר היום זה כל כך מתוחכם - שבהרבה מקרים אנחנו אפילו לא יודעים שמישהו תימרן אותנו באופן אוטומטי, יעיל וציני.

הטכנולוגיה תעשה גם המון דברים נפלאים - בבריאות, במזון, חינוך, תחבורה. אבל היא תישאר תמיד עסקת חליפין לא סימטרית. את הדברים הנהדרים שאנחנו מקבלים ממנה - אנחנו רואים מיד. בדברים שהיא לוקחת מאיתנו אנחנו מבחינים הרבה יותר מאוחר, ובדרך כלל כשזה כבר מאוחר מדי.

סיפור של הדוגמנית הזו מטריף את העולם. "ישבתי במונית מאחור עם נוסע זר. הוא בהה בי באופן מלחיץ. ואז למניאק הזה היתה חוצפה להתקרב כל כך קרוב, עד שיכולתי להריח את הבל הפה שלו. הסתכלתי החוצה מחלון המונית. ואז הרגשתי את היד הבשרנית שלו על הרגל שלי!". הוא דיבר מלוכלך, היא צעקה, נהג המונית התעלם, ובסוף היא ירדה מהאוטו באמצע הכביש המהיר.

I have so many questions... pic.twitter.com/6Jfv7itPFo